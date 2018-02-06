۸۸ هزارقطعه طیور آلوده به آنفلوانزا در آذربایجان غربی معدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر،کامیار داهیم صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه موج دوم آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان از شهریورماه امسال در استان مشاهده شده است افزود: این بیماری در استان ما در مرحله رخداد بیماری بوده و کنترل شده است.

وی با بیان اینکه ۵۶ کانون بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان شناسایی شده است اظهارداشت: سه مورد از این کانون ها صنعتی و ۴۴ کانون مربوط به مرغ و طیور روستایی است.

داهیم ادامه داد: در سالجاری تاکنون ۷۲هزار قطعه مرغ و طیور آلوده در سه کانون صنعتی آلوده به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شناسایی و معدوم سازی شده است و عملیات بازرسی نظارت و معدوم سازی طیور آلوده ادامه دارد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی همچنین از معدوم سازی ۱۶هزار قطعه مرغ و طیور آلوده به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در بخش طیور بومی و روستایی خبر داد و افزود: از ۱۷ شهرستان استان مرغ و طیور آلوده به بیماری در روستاهای ۱۳ شهرستان مشاهده شده است.

داهیم اضافه کرد: تاکنون ۱۷ هزار و ۶۱۲ مورد نمونه برداری مولکولی انجام شده و همچنین در این مدت ۴۰۱ مورد گزارش تخلفات داشته ایم که ۵۶ مورد کانون بیماری مثبت بوده است.

وی با بیان اینکه بیشتر مورد ابتلا مرغ و طیور روستایی آلوده به بیماری در شهرستان میاندوآب گزارش شده است خاطرنشان کرد:در حال حاضر ۸۵۰ مزرعه پرورش مرغ گوشتی،تخم گذار و تخم مرغ داریم.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی از پرداخت ۴۵۰ میلیون تومان غرامت طی سالجاری به صاحبان مرغ و طیور آلوده به بیماری که معدوم سازی شده اند خبر داد و افزود: تا دو هفته آینده نیز ۴۵۰ میلیون تومان غرامت در این زمینه پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه در بخش تخم مرغ به عنوان یکی از استانهای وارد کننده تخم مرغ هستیم افزود:هم اکنون ۳۵ درصد مصرف تخم مرغ استان را تولید می کنیم و ۶۰الی ۶۵ درصد تخم مرغ مصرفی استان از سایر استانها وارد می شود.

داهیم عنوان کرد: در زمان حاضر مصرف متوسط تخم مرغ ۷۰ الی ۸۰ تن در روز است که ۳۵ درصد آن در داخل استان تولید و مابقی صادر می شود.