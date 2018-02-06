ه گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی روز سه شنبه در مراسم معرفی مدیرکل جدید بهزیستی استان ایلام اظهار داشت: کودکان زیر ۵ سال بالای ۸۲ درصد در خصوص تنبلی چشم مورد بررسی قرا می‌گیرند و غربالگری ژنتیک ازدواج نیز بر اساس ماده ۷۵ قانون برنامه ششم در سطح استان‌های مختلف انجام شود.

وی ارتقا بخشی به کیفیت خدمات رسانی به جامعه هدف را از دیگر راهبردهای این سازمان در شش سال اخیر عنوان کرد و ادامه داد: وجود ۲۲ هزار نیروی متخصص و ماهر در این سازمان موجب شده خدمات بهزیستی بصورت تخصصی به عموم مردم و جامعه هدف ارائه شود.

رئیس سازمان بهزیستی گفت: یکی از اهداف تشکیل انقلاب برقراری عدالت است و این سازمان برای پرکردن خلا نابرابری برای افرادیکه در مسیر زندگی داشته با ایجاد توانمندسازی و حمایت های روانی و اجتماعی در حال یاری رساندن به آنهاست.

محسنی بندپی یادآور شد: این سازمان در دولت یازدهم چند راهبرد مهم و اصلی را در دستور کار قرار داده که مهمترین آن تلاش برای پیشگیری از شیوع آسیب های اجتماعی اعم از طلاق، اعتیاد و غیره و همچنین معلولیت ها است.

وی ادامه داد: از بدو پیروزی انقلاب اسلامی این سازمان شکل‌گرفته است که بتواند یکی از اهداف انقلاب را یعنی برقراری عدالت و پر کردن نابرابری‌ها برای برخی از اقشار جامعه در مسیر زندگی فراهم کند و توانسته خدمات ارزشمندی از این نهاد حمایتی و تخصصی را ارائه دهد.

در این آیین با تقدیر از خدمات فرهاد قیصربیگی، از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور زهرا همتی به عنوان مدیر کل جدید این سازمان منصوب شد.