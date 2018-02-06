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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۳

وزیر دادگستری:

بهترین دوران زندگی خود را در لرستان گذرانده‌ام

بهترین دوران زندگی خود را در لرستان گذرانده‌ام

خرم‌آباد- وزیر دادگستری گفت: بهترین دوران زندگی‌ام را در لرستان گذرانده و ازنظر عاطفی با این استان گره‌خورده‌ام.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا آوایی صبح سه شنبه در جریان سفر به لرستان و در جمع مدیران استان در منزل «نورخدا موسوی» شهید زنده لرستانی گفت: بهترین دوران زندگی ام را در لرستان گذرانده ام.

وی ادامه داد: وقتی به صورت گذرا از خرم آباد به سمت اهواز می روم و از خیایان های اصلی خرم آباد گذر می کنم، گریه می کنم و اشک می ریزم، چراکه از نظر عاطفی با این استان گره خورده ام.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: کار در فضای سالم و با صداقت و در استانی مثل لرستان برای انسان لذت بخش است.

بر اساس این گزارش، سید علیرضا آوایی متولد شهر دزفول بوده و در سال ۱۳۷۳ به عنوان مدیرکل دادگستری لرستان در این استان خدمت کرده است.

کد مطلب 4220880

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