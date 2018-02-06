به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی پیش از ظهر سه‌شنبه در آیین افتتاح مدرسه خیر ساز شهرک بعثت شهرستان فردیس، ضمن تبریک ششمین روز دهه مبارک فجر، با اشاره به اینکه فعالیت‌های بسیاری برای جذب خیر در استان البرز انجام‌شده است، اظهار کرد: با توجه به کمبود امکانات و زیرساخت‌های آموزشی در این استان، باید بر این فعالیت‌ها بی افزاییم..

استاندار البرز در ادامه یکی از تهدیدها و نگرانی‌های این استان را کمبود امکانات آموزشی اعلام کرد و گفت: طبق اعلام اداره کل نوسازی، بسیاری از مدارس استان البرز به بهسازی و نوسازی احتیاج دارند.

وی با اشاره به افزایش مهاجرت به استان البرز در سال‌های اخیر، تأکید کرد: اداره نوسازی علی‌رغم تلاش‌های بسیار نتوانسته است بخشی از کمبودهای این استان را برطرف کند.

نجفی با اشاره به عملکرد مناسب فرماندار فردیس در شهرستان اشتهارد، گفت: امید داریم فرماندار فردیس با حمایت مسئولان استانی بتواند در راستای افزایش زیرساخت‌های آموزشی در شهرستان فردیس گام بردارد و نقایص این شهرستان را برطرف کند.

وی با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ خیر در سطح استان، خاطرنشان کرد: این اقدام موجب نهادینه کردن باور کار خیر در جامعه می‌شود.

استاندار البرز با اشاره به لزوم جذب خیر در سطح استان، گفت: از شهرداری‌ها و شوراهای شهر این شهرستان می‌خواهیم امکانات لازم را در راستای شکل‌گیری پروژه‌های خیر ساز انجام دهند.