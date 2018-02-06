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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸

سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد:

سامانه ثبتارش از ۱۸ تا ۲۳ بهمن اختلال خواهد داشت

سامانه ثبتارش از ۱۸ تا ۲۳ بهمن اختلال خواهد داشت

سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: سامانه ثبت سفارش واردات کالا(ثبتارش) از هجدهم تا بیست و سوم بهمن ماه امسال اختلال خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: سامانه ثبت سفارش واردات کالا(ثبتارش) از هجدهم تا بیست و سوم بهمن ماه امسال اختلال خواهد داشت.

بر اساس اعلام دفتر مقررات صادرات و واردات، با توجه به ابعاد فنی و انتقال سامانه ثبتارش، خدمات رسانی این سامانه از هجده تا بیست و سوم بهمن ماه با اختلال مواجه خواهد شد.

لازم به ذکر است دفتر مقررات صادرات و واردات ضمن عذرخواهی از مراجعین اظهار داشت؛ این اختلال موقت پس از تاریخ ذکر شده مرتفع و موجبات ارتقای این سامانه و تسهیل در خدمت رسانی هر چه بهتر فراهم خواهد شد.

کد مطلب 4220883

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