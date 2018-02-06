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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۴۸

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

اجرای ۳۲ پروژه محرومیت زدایی در سطح استان/ اجرای طرح های مشارکتی

اجرای ۳۲ پروژه محرومیت زدایی در سطح استان/ اجرای طرح های مشارکتی

یاسوج- فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد از اجرای ۳۲ پروژه محرومیت زدایی در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ید الله بوعلی پیشاز ظهر سه شنبه در حاشیه کلنگ زنی پروژه پایگاه اورژانس جواه ای " دهستان دشتروم" شهرستان بویراحمد در جمع خبرنگاران افزود: سپاه در چند حوزه توسعه زیرساختی و خدماتی، اقداماتی را در سطح استان انجام می دهد و بعضی از پروژه در دهه فجر افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.

بوعلی ابراز داشت: در حوزه محرومیت زدایی ۳۲ پروژه در سطح استان شامل خانه عالم، پروژه بهداشتی، آبرسانی و مسجد شروع شده و در حال اجراست.

بوعلی عنوان داشت: در قالب طرح "کرامت" با شناسایی مناطقی که احساس شود کمتر مورد توجه قرار گرفته و دارای محرومیت و مشکلات بیشتری است، برنامه ریزی هایی انجام شده است.

وی افزود: در این طرح از مشارکت و توان دستگاه ها و ادارات متولی استفاده خواهد شد.

فرمانده سپاه فتح استان گفت: همچنین ظرفیتی ‌در حوزه فرمانداری ها وجود دارد و اگر چندین ظرفیت در کنار یکدیگر قرار بگیرند منجر به خروجی مناسب و رفع مشکلات می شود.

بوعلی تصریح کرد: با مشارکت فرمانداری های گچساران، دهدشت و بویراحمد ۱۴ پروژه تعریف شده است که در حوزه بهداشت و درمان آن طی امروز چند پروژه کلنگ زنی می شود.

وی افزود: با اقدامات انجام گرفته، دستگاه های مختلف فعالیت مناسبی ‌در احداث پروژه ها خواهند داشت و در راستای ساخت پروژه ها، ۵۰ درصد توسط سپاه، ۵۰ درصد توسط فرمانداری ها و تجهیز و تامین پرسنل نیز توسط علوم پزشکی انجام خواهد شد.

بوعلی بیان کرد: با این رویکرد می توان سرعت مناسبی به اجرای پروژه ها داد.

وی به اجرای پروژه پایگاه اورژانس جاده ای "دشتروم" اشاره کرد و گفت: این منطقه از مناطق حادثه خیز استان است و با طرح موضوع، هدفگذاری برای احداث پروژه پایگاه جاده ای با استقبال و همکاری علوم پزشکی و فرمانداری انجام شد.

بوعلی گفت: همچنین با مشارکت بانک انصار نیز ساخت سه خانه بهداشت شروع شده است که در مرحله پایانی قرار دارند که یک خانه بهداشت در شهرستان لنده افتتاح می شود و برای احداث مجموع آنها ۲۴۰ میلیون تومان هزینه شده است.

کد مطلب 4220885

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