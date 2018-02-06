اجرای ۳۲ پروژه محرومیت زدایی در سطح استان/ اجرای طرح های مشارکتی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ید الله بوعلی پیشاز ظهر سه شنبه در حاشیه کلنگ زنی پروژه پایگاه اورژانس جواه ای " دهستان دشتروم" شهرستان بویراحمد در جمع خبرنگاران افزود: سپاه در چند حوزه توسعه زیرساختی و خدماتی، اقداماتی را در سطح استان انجام می دهد و بعضی از پروژه در دهه فجر افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.

بوعلی ابراز داشت: در حوزه محرومیت زدایی ۳۲ پروژه در سطح استان شامل خانه عالم، پروژه بهداشتی، آبرسانی و مسجد شروع شده و در حال اجراست.

بوعلی عنوان داشت: در قالب طرح "کرامت" با شناسایی مناطقی که احساس شود کمتر مورد توجه قرار گرفته و دارای محرومیت و مشکلات بیشتری است، برنامه ریزی هایی انجام شده است.

وی افزود: در این طرح از مشارکت و توان دستگاه ها و ادارات متولی استفاده خواهد شد.

فرمانده سپاه فتح استان گفت: همچنین ظرفیتی ‌در حوزه فرمانداری ها وجود دارد و اگر چندین ظرفیت در کنار یکدیگر قرار بگیرند منجر به خروجی مناسب و رفع مشکلات می شود.

بوعلی تصریح کرد: با مشارکت فرمانداری های گچساران، دهدشت و بویراحمد ۱۴ پروژه تعریف شده است که در حوزه بهداشت و درمان آن طی امروز چند پروژه کلنگ زنی می شود.

وی افزود: با اقدامات انجام گرفته، دستگاه های مختلف فعالیت مناسبی ‌در احداث پروژه ها خواهند داشت و در راستای ساخت پروژه ها، ۵۰ درصد توسط سپاه، ۵۰ درصد توسط فرمانداری ها و تجهیز و تامین پرسنل نیز توسط علوم پزشکی انجام خواهد شد.

بوعلی بیان کرد: با این رویکرد می توان سرعت مناسبی به اجرای پروژه ها داد.

وی به اجرای پروژه پایگاه اورژانس جاده ای "دشتروم" اشاره کرد و گفت: این منطقه از مناطق حادثه خیز استان است و با طرح موضوع، هدفگذاری برای احداث پروژه پایگاه جاده ای با استقبال و همکاری علوم پزشکی و فرمانداری انجام شد.

بوعلی گفت: همچنین با مشارکت بانک انصار نیز ساخت سه خانه بهداشت شروع شده است که در مرحله پایانی قرار دارند که یک خانه بهداشت در شهرستان لنده افتتاح می شود و برای احداث مجموع آنها ۲۴۰ میلیون تومان هزینه شده است.