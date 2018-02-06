تجدید میثاق مدیران و کارکنان صنعت نفت با امام راحل

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت پیش از ظهر سه شنبه به همراه جمعی از معاونین، مدیران و کارکنان صنعت نفت با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره) ضمن گرامی داشت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، با آرمان های والای ایشان، رهبری و شهدا تجدید پیمان کردند.

شرکت کنندگان در این مراسم، با نثار تاج گل و قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ معمار کبیر انقلاب اسلامی با آرمان های والای امام راحل، شهدا و رهبر فرزانه انقلاب تجدید میثاق کردند.

کارکنان ومدیران صنعت نفت همچنین ضمن قرائت فاتحه یاد و خاطره آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را گرامی داشتند.