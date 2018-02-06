دهها نظامی آمریکایی از عراق به افغانستان منتقل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اطلس، شماری از مقامات در پایگاه های نظامیان آمریکایی در عراق اعلام کردند که نظامیان آمریکایی بعد از شکست داعش در عراق، تعدادی از نیروهای خود را از این کشور خارج و به افغانستان فرستاده اند. اما از شمار دقیق این نیروهای اعزام شده به افغانستان جزئیاتی در دست نیست.

این مقامات همچنین اعلام کردند که هفته گذشته، ده‌ها نیروی آمریکایی با سلاح و تجهیزات خود از عراق به افغانستان منتقل شدند.

این مقامات سال گذشته اعلام کردند که علاوه بر حدود ۱۱ هزار نظامی آمریکایی موجود در افغانستان، ۴ هزار نظامی دیگر به این کشور اعزام خواهد کرد.

هنوز شمار دقیق این جابه‌جایی هنوز مشخص نشده است، اما بر اساس گزارش‌های تایید نشده حدود ۶۰ درصد نظامیان آمریکایی مستقر در عراق به افغانستان می‌آیند.

لازم به ذکر است که بعد از اعلام استراتژی ترامپ برای جنوب آسیا این کشور نیروهایش را در افغانستان، افزایش خواهد و این افزایش نشانه‌ای از تمرکز ایالات متحده آمریکا به افغانستان خوانده می‌شود.