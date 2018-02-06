گناباد می تواند۲ میلیون نفر را حمایت امدادی کند

به گزارش خبرنگارمهر، حمید بنایی صبح سه شنبه در مراسم افتتاح مجتمع امدادی،فرهنگی و آموزشی جمعیت هلال احمر گناباد اظهار کرد: بررسی ها در مجلس نشان می دهد جمعیت هلال احمر در زلزله کرمانشان مدیریت جهادی و عملکرد مناسبی داشته است.

وی افزود: شهرستان گناباد در منطقه استراتژیکی قرار دارد زیرا روی خط زلزله«خضری دشت بیاض» واقعه شده و زلزله سال ۱۳۴۷ بخش کاخک گناباد که تعداد کشته زیادی به جا گذاشت نشانه آن است.

نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: ساخت یک اردوگاه اسکان اضطراری از نیاز های این شهرستان است که امیدواریم در این برنامه موافقت آن حاصل شود.

بنایی تاکید کرد: رئیس جمعیت هلال احمر به مردم گناباد قول ساخت این اردوگاه به همراه ۲ پایگاه امداد و نجات و اتمام ساخت مرکز اقلام امدادی این شهرستان را نیز داده است.