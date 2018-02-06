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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۳۹

نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی؛

گناباد می تواند۲ میلیون نفر را حمایت امدادی کند

گناباد می تواند۲ میلیون نفر را حمایت امدادی کند

گناباد- نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی گفت: گناباد به دلیل قرار گیری در موقعیت استراتژیک می تواند به ۲ میلیون نفر خدمات امدادی ارائه کند.

به گزارش خبرنگارمهر، حمید بنایی صبح سه شنبه در مراسم افتتاح مجتمع امدادی،فرهنگی و آموزشی جمعیت هلال احمر گناباد اظهار کرد: بررسی ها در مجلس نشان می دهد جمعیت هلال احمر در زلزله کرمانشان مدیریت جهادی و عملکرد مناسبی داشته است.

وی افزود: شهرستان گناباد در منطقه استراتژیکی قرار دارد  زیرا روی خط زلزله«خضری دشت بیاض» واقعه شده  و زلزله سال ۱۳۴۷ بخش کاخک گناباد که تعداد کشته زیادی به جا گذاشت نشانه آن است.

نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: ساخت یک اردوگاه اسکان اضطراری از نیاز های این شهرستان است که امیدواریم در این برنامه موافقت آن حاصل شود.

بنایی تاکید کرد: رئیس جمعیت هلال احمر  به مردم گناباد قول ساخت این اردوگاه به همراه ۲ پایگاه امداد و نجات و اتمام ساخت مرکز اقلام امدادی این شهرستان را نیز داده است.

کد مطلب 4220889

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