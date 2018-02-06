به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هشتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی با حضور کشورهای اوکراین، آذربایجان، ترکیه، بلغارستان، گرجستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، مغولستان، هند، بلاروس، مجارستان، ارمنستان، ترکمنستان، منتخب آمریکای لاتین و نمایندگان کشورمان روزهای ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه در سالن شهید پورشریفی شهر تبریز برگزار می شود.

بر این اساس برنامه کامل این مسابقات به شرح زیر است:

چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه:

ساعت ۱۷ تا ۱۸: کلینیک داوران

ساعت ۱۸ تا ۱۹: جلسه مشترک داوران و مربیان و قرعه کشی

پنج شنبه ۱۹ بهمن ماه:

ساعت ۷:۱۵ تا ۷:۴۵: معاینات پزشکی

ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۰۰: وزن کشی تمامی اوزان

ساعت ۱۰ تا ۱۴: مسابقات مقدماتی همه اوزان

ساعت ۱۶ تا ۲۱: ادامه مسابقات تا مرحله نیمه نهایی برای تمامی اوزان

جمعه ۲۰ بهمن ماه:

ساعت ۷:۴۵ تا ۸:۰۰: وزن کشی تمامی اوزان

ساعت ۱۰ تا ۱۲:۳۰: مسابقات شانس مجدد

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳: مراسم اختتامیه

ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵: مسابقات فینال و رده بندی تمامی اوزان