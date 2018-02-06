غرق شدن جوانی در رودسر/جستجو برای یافتن جسد ادامه دارد

کامیار صالح پور در گفتگو با مهر اظهار کرد: یک جوان صیاد اهل منطقه رامدشت روز گذشته (دوشنبه)در سواحل شهرستان رودسر غرق شد.

وی افزود: ساعت ۱۲ ظهر روز گذشته این جوان به منظور صیادی به دریا مراجعت کرده بود که به علت مه آلود بودن دریا غرق شد.

رئیس جمعیت هلال احمر رودسر خاطرنشان کرد: بعداز گذشته چند ساعت از خروج نامبرده از منزل و مراجعت نکردن آن خانواده وی نگران و به جستجو پرداختند.

وی با بیان اینکه بعد از بررسی های انجام شده مشخص شد که فرد مذکور به علت شرایط نامناسب جوی در دریا غرق شده است، گفت: زمانی که موضوع به نیروهای امدادی اطلاع رسانی شد یک تیم عملیاتی با دو دستگاه ماشین آمبولانس و نجات با یک غواص جهت جستجو به منطقه اعزام شدند.

صالح پور با اشاره به جستجوهای انجام شده از سوی امدادگران و نیروهای محلی، تصریح کرد: متاسفانه تاکنون جسد وی پیدا نشده و جستجوها برای یافتن جسد ادامه دارد.