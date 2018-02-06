به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کارخائی صبح سهشنبه در دومین جلسه توجیهی و تشریحی دستورالعمل سطحبندی مراکز ثقل استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری بابیان اینکه بر اساس قانون ارجحیت، اولویتبندی و طبقهبندی اماکن و زیرساختهای دستگاههای اجرایی برای حفظ و حراست و مصونسازی آنها، از اهداف پدافند غیرعامل است، ابراز داشت: برای حفظ و صیانت در برابر تهدیدهای دشمن باید زیرساختهای شهری و مراکز ثقل بر اساس اهمیت اولویتبندی و سطحبندی شوند.
وی افزود: بر اساس قانون ارجحیت برای رعایت ملاحظات و الزامات پدافند غیرعامل سطحبندی مراکز ثقل و زیرساختهای استان سمنان بر اساس اولویت یک ضرورت محسوب میشود.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان سمنان بابیان اینکه سطحبندی و اولویتبندی مراکز ثقل بهعنوان یکی از مهمترین و اساسیترین اقدامات برای رسیدن به اهداف سازمانی است، ابراز داشت: مراکز ثقل و زیرساختها در سه رده حیاتی، حسّاس و مهم که هر رده نیز خود دو رده یک و دو دارند، سطحبندی و به دلیل محدودیت منابع و اعتبارات و نامشخص بودن زمان وقوع تهدید، اقدامات موردنظر در حوزه پدافند غیرعامل با توجه اولویت در آنها اجرا میشود.
کارخائی در ادامه تصریح کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید با تشکیل جلسات کمیته پدافند غیرعامل دستگاه و تبادلنظر جمعی، هماندیشی، کسب نظر کارشناسان مرتبط و دقّت نظر لازم نسبت به ارزیابی و سطحبندی مراکز تحت پوشش خود در سطح استان اقدام کنند.
وی افزود: مدیران دستگاههای اجرایی باید معیارهای کلی و فرعی و شاخصهای کمّی مندرج در دستورالعمل و نتیجه را در زمان تعیینشده بهمنظور سیر مراحل بعدی به اداره کل پدافند غیرعامل استانداری اعلام کنند.
در این جلسه همچنین معاونان دستگاهها و رابطان پدافند غیرعامل نظرات و پیشنهادها خودشان را در خصوص دستور جلسه ارائه کردند.
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