به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کارخائی صبح سه‌شنبه در دومین جلسه توجیهی و تشریحی ‏دستورالعمل سطح‌بندی مراکز ثقل استان سمنان به میزبانی سالن ‏مدیریت بحران استانداری بابیان اینکه بر اساس قانون ‏ارجحیت، اولویت‌بندی و طبقه‌بندی اماکن و زیرساخت‌های ‏دستگاه‌های اجرایی برای حفظ و حراست و مصون‌سازی آن‌ها، از ‏اهداف پدافند غیرعامل است، ابراز داشت: برای حفظ و صیانت در برابر تهدیدهای دشمن باید زیرساخت‌های شهری و مراکز ثقل بر اساس اهمیت اولویت‌بندی و سطح‌بندی شوند.

وی افزود: بر اساس قانون ارجحیت ‏برای رعایت ملاحظات و الزامات پدافند غیرعامل سطح‌بندی مراکز ثقل و زیرساخت‌های استان سمنان بر اساس اولویت یک ضرورت محسوب می‌شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان سمنان بابیان اینکه سطح‌بندی و اولویت‌بندی مراکز ثقل به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین ‏اقدامات برای رسیدن به اهداف سازمانی است، ابراز داشت: مراکز ‏ثقل و زیرساخت‌ها در سه رده حیاتی، حسّاس و مهم که هر ‏رده نیز خود دو رده یک و دو دارند، سطح‌بندی و به دلیل ‏محدودیت منابع و اعتبارات و نامشخص بودن زمان وقوع تهدید‏، اقدامات موردنظر در حوزه پدافند غیرعامل با توجه ‏اولویت در آن‌ها اجرا می‌شود. ‏

کارخائی در ادامه تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با ‏تشکیل جلسات کمیته پدافند غیرعامل دستگاه و تبادل‌نظر ‏جمعی، هم‌اندیشی، کسب نظر کارشناسان مرتبط و دقّت نظر ‏لازم نسبت به ارزیابی و سطح‌بندی مراکز تحت پوشش خود در ‏سطح استان اقدام کنند.

وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید معیارهای کلی و فرعی و شاخص‌های ‏کمّی مندرج در دستورالعمل و نتیجه را در زمان تعیین‌شده به‌منظور سیر مراحل بعدی به اداره کل پدافند غیرعامل ‏استانداری اعلام کنند.

در این جلسه همچنین معاونان دستگاه‌ها و رابطان پدافند ‏غیرعامل نظرات و پیشنهادها خودشان را در خصوص دستور ‏جلسه ارائه کردند.‏