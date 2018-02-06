به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ساکی پیش از ظهر سه‌شنبه در آیین افتتاح مدرسه خیر ساز شهرک بعثت شهرستان فردیس، اظهار کرد: برای جذب خیرین اقدامات مناسبی در سطح استان انجام‌شده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان البرز در ادامه بابیان اینکه پتانسیل‌های استان البرز در جذب خیرین بالا است، عنوان کرد: با کمبود زیرساخت‌های آموزشی در استان مواجه هستیم و این مهم به لزوم جذب خیرین در استان البرز تأکید دارد.

وی بابیان اینکه مدرسه خیر ساز شهرک بعثت با هزینه‌ای بالغ ۲میلیارد و دویست میلیون تومان ساخته‌شده است، افزود: این مدرسه را دو خیر با هزینه‌های شخصی خودساخته‌اند.

ساکی با اشاره به لزوم مطرح کردن نام خیرین، خاطرنشان کرد: این خیرین نه‌تنها بخشی از نیازهای آموزشی شهرستان فردیس را برطرف کرده‌اند، بلکه با این اقدام بزرگ موجب ترویج فرهنگ نیک‌اندیشی در جامعه شده‌اند.

وی از افتتاح ۱۱ پروژه آموزشی بااعتباری بالغ‌بر ۱۳ میلیارد تومان در ایام دهه فجر خبر داد و تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد این پروژه‌ها توسط خیرین مدرسه‌ساز ساخته‌شده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان البرز بابیان اینکه خیرین به لحاظ ریالی بیش از ۷۰ درصد پروژه‌های ساخته‌شده را تقبل کرده‌اند، گفت: این مهم به لزوم جذب خیرین تأکید دارد.

ابوالفضل اینانلو فرماندار فردیس در ادامه این برنامه، اظهار کرد: شهدا برای حفظ انقلاب و آرمان‌های امام خمینی (ره) جان دادند و این مهم نشان از آن است که ما نیز باید در پاسخ به ایثارگری‌های آن‌ها درراه شهدا قدم گذاریم.

وی با اشاره به اینکه کشور ایران در عرصه‌های مختلف به پیشرفت‌های مهمی رسیده است، عنوان کرد: این مهم به دلیل سیاست‌های خوب نظام و اجرای آن توسط دولت است.