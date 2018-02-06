کارگران شرکت هپکو خواستار پرداخت مطالبات خود هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت هپکوی اراک که چند سال قبل به بخش خصوصی واگذار شده، چندی است که با مشکلات کارگری دست و پنجه نرم می کند و هر از گاهی کارگران این شرکت با برگزاری تجمع های اعتراضی خواستار پرداخت مطالبات معوق چندماهه خود می شوند.

در آخرین تجمع اعتراضی کارگران این شرکت که روز دوشنبه در مرکز شهر اراک صورت گرفت، این کارگران که به گفته رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو پنج ماه است حقوق دریافت نکرده اند، با توجه به نزدیک شدن ایام پایانی سال، خواستار پرداخت مطالبات معوق خود شدند.

مقرر بود بخشی از حقوق این کارگران طی روزهای اخیر پرداخت شود که محقق نشدن آن طی روز گذشته موجب تشکیل تجمع اعتراضی آنها شد.

کارگران شرکت هپکو علت اعتراضات خود را مواجه شدن با مشکلات عدیده مالی و معیشتی عنوان می کنند و در صحبت های خود خواهان تعیین تکلیف شرکت هپکو به منظور تصمیم گیری صحیح و اصولی برای حل مشکلات این شرکت هستند.

ازسوی دیگر به سبب اینکه فعالیت در این شرکت چندی است متوقف شده، کارگران آن خواستار پیگیری مسئولان برای راه اندازی خط تولید شرکت هپکو هستند تا زمینه رفع مشکلات موجود فراهم شود.