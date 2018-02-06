پروژه آبرسانی به شهرک فاریاب بستک به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آب و فاضلاب روستایی هرمزگان، محمد علی پیرغیبی مدیر امور اب و فاضلاب روستایی شهرستان بستک ضمن تبریک ایام مبارک دهه فجر بیان داشت: این پروژه با دو هزار و ۷۰۰ متر لوله گذاری و هزینه ای بالغ بر هزار و ۲۰۰ میلون ریال انجام و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی در ادامه در خصوص جمعیت بهره بردار از این پروژه نیز گفت: جمعیت بهره بردار از پروژه ابرسانی به شهرک فاریاب ۷۰ خانوار با تعداد ۳۰۰ نفر است که از این نعمت خدادادی ارزشمند بهره مند شدند.

این مسئول در ادامه درباره افتتاح و بهره برداری از پروژه ابرسانی به روستای کاشونی نیز عنوان کرد: این پروژه با سه کیلومتر خط انتقال و توزیع و احداث مخزن ۴۰ مترمکعبی انجام و به بهره برداری رسید.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان بستک افزود: میزان اعتبار انجام این پروژه هزار و ۵۰۰ میلیون ریال با مشارکت خیرین و شرکت آب و فاضلاب روستایی برای جمعیت بهره بردار ۱۲۰ نفر بوده است.