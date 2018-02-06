کارتی که پشیزی ارزش ندارد/ سرگردانی خبرنگاران و هنرمندان فارس

خبرگزاری مهر، هادی فتحی- گروه استان ها: با گذشت سه شب از برگزاری جشنواره فیلم فجر شیراز همچنان نا هماهنگی و بی نظمی در برگزاری این جشنواره وجود دارد که بیشترین لطمه را در این بین خبرنگاران و عکاسان خبری خورده اند.

چند روز مانده به زمان آغاز جشنواره فیلم فجر شیراز روابط عمومی ارشاد فارس مانند سال های گذشته طی فراخوانی به رسانه های استان درخواست معرفی خبرنگار و عکاس جهت پوشش اخبار و نشست های تخصصی فیلم را داشت که رسانه ها نیز نفرات خود را معرفی کردند.

پس از چند روز کارت مخصوص حضور خبرنگاران و عکاسان صادر و در اختیار رسانه ها قرار داده شد اما در زمان شروع جشنواره مشکلات نیز آغاز شد و انجمن فیلم، عکس و پویانمایی فارس کارت های صادر شده از جانب فرهنگ و ارشاد استان فارس را قبول نکرد و خود نیز حرکتی برای جایگزینی آن انجام نداد.

بر خلاف سال های گذشته در هیچکدام از سالنهای پخش نمایش مکانی برای خبرنگاران و عکاسان در نظر گرفته نشده و در زمان مراجعه نیز مسئولین سالن اعلام می کنند که خبرنگاران و عکاسان نیز مانند مابقی افراد باید اقدام به خرید بلیط کنند.

نکته این اتفاق این است که کارت خبرنگاران نیز توسط انجمن چاپ شده و فرهنگ و ارشاد تنها مسئول شناسایی خبرنگار بوده است.

این اتفاقات در حالی است که تالار حافظ دارای بیش از ۹۰۰ صندلی دارد که در اکثر سانس های پخش فیلم حدود ۱۰ صندلی اصلی خالی است و حتی صندلی های اضافه نیز در سالن چیده شده است که نه به خبرنگاران می رسد و نه به هنرمندان استان فارس.

هنرمندان بلیط ۹ هزار تومانی خریداری کنند

اما هنرمندان و پیشکسوتان استان فارس نیز از روند برگزاری جشنواره گلایه دارند زیرا آنها نیز باید منتظر باشند تا اگر جای خالی در تالار حافظ بود بلیط ۱۲ هزار تومانی را ۹ هزار تومان خریداری کنند.

یکی از پیشکسوتان عرصه تئاتر استان فارس در این راستا به خبرنگار مهر، گفت: جشنواره به گونه ای توسط انجمن در حال برگزاری است که بیشتر نگاه درآمدی دارد در حالیکه این جشنواره بزرگترین رویداد فرهنگی کشور و استان فارس و به طور کامل دولتی است.

امیر عباسی تاکید کرد: نگاه کسب درآمدی به طور کامل به جشنواره درست نیست هرچند که باید این اتفاق هم باشد اما مانند تهران باید کارت و صندلی مشخص برای اهالی فرهنگ و هنر نیز به تعداد مشخص در نظر گرفته شود.

این پیشکسوت تئاتر استان فارس یادآور شد: زمانیکه تالار حافظ حدود ۱ هزار صندلی دارد ارائه ۱۰ صندلی به هنرمندان هیچگونه مشکلی را در کسب درآمد انجمن ایجاد نمی کند.

خبرنگاران در سینماهای خصوصی نیز جایی ندارد

اما ۲ مجموعه سینمایی خصوصی نیز اقدام به پخش فیلم های جشنواره می کنند که درب آنها نیز بر روی هنرمندان و خبرنگاران بسته است و مسئولین ان سالن ها نیز تنها با خرید بلیط اجازه حضور خبرنگار و عکاس را در سالن می دهند در حالیکه صندلی های مشخص برای ارشاد و انجمن در نظر گرفته شده است.

مشکلی برای حضور خبرنگاران و هنرمندان نداریم

در این راستا نیز محسن خباز در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در هر سانس مجموعه شهر آفتاب حدود ۱۶ صندلی در اختیار اداره ارشاد و انجمن قرار دارد که می تواند بلیط آنها را رایگان در اختیار هر کسی قرار دهد.

وی افزود: متاسفانه در اکثر سانس ها صندلی های مربوط به آنها خالی است و ما نیز اجازه فروش بلیط برای آن صندلی ها را نداریم و در اصل ما هیچگونه مشکلی برای ورود خبرنگاران و عکاسان نداریم اما باید مسئولین برگزار کننده کارت و یا بلیط مخصوص در اختیار رسانه ها و هنرمندان قرار دهند.