طرح «نذر اشتغال» در حوزه ارتباطات یزد پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکرم فداکار صبح امروز در جلسه شورای راهبری آی سی تی استان یزد که با حضور وزیر ارتباطات در دانشگاه یزد برگزار شد، با اشاره به فلسفه تشکیل شورای راهبری آی سی تی استان یزد اظهار داشت: برای شرکت های فعال الکترونیک و صنعتی ۴۵ هکتار زمین تحت عنوان شهرک فناوری ارتباطات در شهرک صنعتی یزد اختصاص یافته و اقدامات آن در حال انجام است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت ارتباطات در روستاهای استان یزد بیان کرد: روستاهای استان یزد روستاهای تنک و پراکنده است که این امر مشکلاتی در ارائه خدمات ارتباطی ایجاد کرده اما شاهد رشد و توسعه خوبی در این زمینه بوده ایم.

فداکار عنوان کرد: یکی از نهادهایی که می تواند اکوسیتم ارتباطی را در استان ما ایجاد کند، ایجاد منطقه ویژه فناوری است که در استان فعال شده و سیستم چابکی دارد که می تواند اقدامات خوبی در حوزه فناوری انجام دهد و در کنار فضای صنعتی، مطالعاتی در حوزه گردشگری نیز در حال انجام است.

وی در مورد شاخص های اقتصادی آی سی تی نیز بیان کرد» در استان یزد فرهنگ فروش الکترونیکی در حال نهادینه شدن است.

فداکار با اشاره به برخی شاخص های حوزه ارتباطات استان یزد ادامه داد: در زمینه تلفن ثابت چهارم هستیم و نسبت به سال ۹۵ یک پله سقوط کردیم و در مجموع در زمینه تلفن ثابت مشکل داریم اما در زمینه تلفن های همراه از استانهایی با شاخص بالا هستیم و در بقیه شاخص ها نظیر اینترنت پرسرعت صعود داشته ایم.

فداکار ادامه داد: ۱۲۰ رویداد در استان برگزار کردیم که جزو استانهای شاخص هستیم و در حوزه تسهیلات نیز ارتباطاتی با صندوق های مختلف داشتیم اما معتقدیم تسهیلات پاسخگو نیازهای استان نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: موضوع نذر اشتغال برای اولین بار در ایام محرم امسال مطرح شد که سعی شد آن را تبدیل کنیم به طرحی برای ایجاد کسب و کار و اتفاق خوبی است که امیدواریم با حمایت وزارت ارتباطات و ایجاد چارچوب هایی در این زمینه بتوانیم آن را توسعه دهیم.

فداکار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نیازهای استان یزد بیان کرد: ما در حوزه تلفن ثابت مشکلات بسیاری داریم و در زمینه تلفن همراه نیز در برخی جاده های استان مشکلاتی وجود دارد که امیدواریم با دستور مستقیم وزیر بتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم.

به گزارش مهر، در این نشست یک تفاهم نامه بین شهرداری و شرکت ملی پست در موضوع تبادل داده های به روز کدپستی املاک امضا شد.