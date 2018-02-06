پروژه توسعه و بازسازی شبکه آب روستایی هرنگ به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آب و فاضلاب روستایی هرمزگان، عبدالحمید حمزه پور مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان در این آیین ضمن تبریک فرا رسیدن ایام الله فجر بیان کرد: پس از سال ها حکمرانی طاغوت، سرانجام در دوازدهم بهمن ماه سال ۵۷، روزی مهم و تاریخی در این کشور رقم خورد که به عنوان یکی از مهمترین حرکت های مردمی و یکی از تاثیرگزارترین جنبش های سیاسی انقلابی در سراسر دنیا محسوب می شود.

وی در ادامه افزود: دهه فجر، مطلع غزل زیبای پیروزی و قصیده بلیغ و رسای اسلام بود و چه زیبا مقام معظم رهبری فرمودند که: دهه فجر،‌ سرآغاز طلوع اسلام،‌ خاستگاه ارزش های اسلامی، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا ساخته است.

این مقام مسئول در بخش دیگری ازسخنان خود درباره مشخصات پروژه ابرسانی به روستای هرنگ نیز گفت: چهار کیلومتر خط انتقال وشبکه توزیع با اعتباری بالغ بر هزار میلیون ریال از مشخصات کلی این پروژه بوده که با مشارکت شرکت آب و فاضلاب روستایی و ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان همچنین شورا و دهیاری روستای هرنگ انجام شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان در پایان در خصوص میزان جمعیت بهره بردار نیز بیان کرد: جمعیت بهره بردار از این پروژه ۳۵۰ خانوار معادل هزار و ۶۰۰ نفر است که از آب آشامیدنی سالم بهره مند شده اند.