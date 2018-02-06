  1. استانها
  2. قزوین
۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۴۵

مدیر روابط عمومی صدا و سیمای قزوین:

ویژه برنامه گوهرتابان دردهه فجر در میان مردم قزوین برگزار می شود

ویژه برنامه گوهرتابان دردهه فجر در میان مردم قزوین برگزار می شود

قزوین- مدیر روابط عمومی صدا و سیمای قزوین گفت: ویژه برنامه های صدا و سیمای قزوین با عنوان« گوهر تابان» در میان مردم شهرها و مناطق مختلف استان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای مرکز قزوین، اکبری در این باره گفت: برنامه تلویزیونی «ایران چهل» چهارشنبه هجدهم بهمن ماه در سالن ورزشی شهید فهمیده تاکستان میزبان نسل های قبل و بعد از انقلاب است که کلام و نگاه مخاطبان را در کنار هم قرار داده و در قاب تصویر نمایش می دهد.

اکبری افزود: برنامه «گوهر تابان» که کاروان رسانه ای انقلاب در استان است؛ چهارشنبه هجدهم بهمن ماه با حضور در مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد تاکستان نشاط مردم انقلابی این شهر را نمایش خواهد داد.

وی بیان کرد: برنامه رادیویی «زنگ انقلاب» هم چهارشنبه هیجدهم بهمن ماه در مدرسه دخترانه «پیام انقلاب» بوئین زهرا میزبان دانش آموزان خواهد بود.

اکبری همچنین ضمن قدردانی از دستگاه های مختلف استان که در تولید و پخش برنامه های صدا و سیمای مرکز قزوین نقش دارند؛ از نسل جوان بویژه دانش آموزان و دانشجوان دعوت کرد در این برنامه ها حضور یابند.

کد مطلب 4220920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها