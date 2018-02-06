مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر اسماعیل احمدی ظهر امروز در همایش طلایه داران معروف که به همت ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان در سنندج برگزار شد، گفت: انقلاب اسلامی ایران با پیروزی خود دستاورد های مختلفی برای ملت ایران به دنبال داشت و امروز به برکت همین دستاوردها است که نظام اسلامی در اوج عزت و اقتدار از دستاوردهای خود دفاع می کند.

وی با اشاره به شعار های حیاتی و مهم پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گفت: استقلال آزادی، جمهوری اسلامی مهمترین شعار در راستای پیروزی این انقلاب بود و امروز به برکت حرکت در مسیر این شعار است که نظام ما می‌تواند در عرصه های بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کردستان افزود: هویت انقلاب اسلامی ایران بر اساس چهار اصل استقلال، آزادی وجمهوری اسلامی بنا نهاده شده است و اگر نگاهی به این چهار اصل داشته باشیم متوجه خواهیم شد که مهمترین وجه انقلاب اسلامی ایران موضوع استقلال آن است.

وی با اشاره به اینکه همیشه مستقل بودن و استقلال داشتن نیازمند هزینه است، گفت: وقتی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید بر اصل استقلال تاکید شد و امروز هم بخش زیادی از هزینه هایی که از سوی دشمن به ما تحمیل می‌شود نتیجه همین مستقل بودن و استقلال داشتن است.

احمدی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران با پیروزی خود بر اصل مشارکت مردم در تعیین سرنوشت تاکید کرد، یادآور شد: امروز ملت ایران در تمامی عرصه های سیاسی اجتماعی و اقتصادی مشارکت دارند و این مهم به برکت پیروزی انقلاب اسلامی ایران به وجود آمده است.

وی به موضوع وجود امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و گفت: یکی از نتایج مهم استقلال داشتن و مستقل بودن استقرار امنیت پایدار است و خوشبختانه امروز در سایه این مهم جمهوری اسلامی ایران در منطقه ناامن خاورمیانه یکی از کشورهای امن به شمار می رود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان به موضوع مهم امر به معروف و نهی از منکر در عصر امروز اشاره کرد و گفت: امروز نه تنها در کشور اسلامی ما بلکه در کشورهای غربی نیز موضوع نظارت اجتماعی افراد از درجه اهمیت ویژه ای برخوردار است و امر به معروف و نهی از منکر از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید به آن توجه شود.