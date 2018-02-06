به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح اولیا پیش از ظهر امروز در جلسه شورای راهبری آی سی تی استان یزد با حضور وزیر ارتباطات اظهار داشت: زمینه های مناسبی برای فعالیت های حوزه آی سی تی در دانشگاه یزد فراهم شده است.

وی عنوان کرد: از نظر زیرساخت ها تلاش شده شبکه فیبر نوری در دانشگاه افزایش یابد و با توجه به اینکه قرار بود نگاه ویژه ای به دانشگاه ها شود، به لحاظ زمانی تاخیر ایجاد شده است که در این زمینه به یک همت ویژه نیاز است.

اولیا بیان کرد: در حوزه نرم افزار تلاش شد یک سیستم جامع طراحی شود و در مجموع زیرساختهای دولت الکترونیک در دانشگاه یزد فراهم شود.

رئیس دانشگاه یزد همچنین از فعالیت آزمایشگاه تحقیقاتی فیبر نوری خبر داد و اظهار داشت: این دانشگاه با حمایت های خاص تجهیز شده اما نیازهای دیگری برای تجهیز آن وجود دارد که امیداریم مدنظر قرار گیرد.

اولیا ادامه داد: با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز نوآوری و فناوری دانشگاه یزد به منظور ایجاد یک دانشگاه کارآفرین راه اندازی شده و شرکت های دانش بنیان در آن فعال شده اند.

وی با اشاره به اینکه موتور پارسی جو در دانشگاه یزد راه اندازی شده است، افزود: امیدواریم با حمایت های لازم بتوانیم بستر توسعه این موتور جستجوگر ایرانی را توسعه دهیم.