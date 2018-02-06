نمایش اشیاء جدید در موزه باستان شناسی عمارت ذوالفقاری

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان، پرستو قاسمی افزود: به مناسبت ایام الله دهه فجر و نزدیکی ایام نوروز ۱۳۹۷ پلاک طلای دوره ساسانی و اشیاء جدید تاریخی فرهنگی در موزه باستان شناسی عمارت ذوالفقاری شهر زنجان به معرض نمایش درآمد.

وی ادامه داد: مهم‌ترین اقلام این اشیا شامل زیورآلات طلا مربوط به دوره‌های تاریخی و قاجار از جمله انواع دستبند، گوشواره، پلاک طلا دوره ساسانی وگردنبند است.

مسئول امور موزه‌های اداره کل میراث فرهنگی زنجان ادامه داد: انواع ظروف سفالی مکشوفه از سطح استان مربوط به دوره‌های تاریخی و اسلامی، انواع پیکرک‌های حیوانی متصل به ظروف سفالی، انواع ظروف قلم‌زنی دوره قاجار، ظرف فلزی بسیار ارزشمند دوره سلجوقی، سکه‌های دوره تاریخی مربوط به دوره سلوکیان، اشکانی، ایلخانی وصفوی از دیگر اشیایی به نمایش درآمده در موزه باستان شناسی و مردان نمکی زنجان است.

قاسمی در خصوص نمایش اشیا مرمت شده اظهار کرد: در میان اشیاء جدید انواع ظروف سفالی مرمت شده در کارگاه مرمت اشیاء اداره کل نیز وجود دارد.

موزه باستان شناسی زنجان همه روزه از ساعت ۹ صبح الی ۱۸ میزبان گردشگران می‌باشد. دانش آموزان و دانشجویان نیز می‌توانند به صورت نیم بهاء از این موزه بازدید نمایند.