به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی در جمع معاونین، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه اظهار داشت: تلفیق علم و دانش با اعتقاد و ایمان رمز پیشرفت های مثال زدنی جوانان ایران اسلامی در حوزه های مختلف است.

وی افزود: تفسیر و نگاه ویژه امام خمینی (ره) از اصل توحید تنها اعتقاد ظاهری به یگانگی خدا نیست، بلکه توحید به معنای واقعی کلمه و بی توجهی به همه قدرتهای مادی در قبال ایمان و توجه به قدرت و حمایت الهی از صراط حق است.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: امروز تولید دانش در ایران با رشد قابل توجه و چشم گیری در مجامع علمی دنیا مطرح است و وجه تمایز این تولید دانش، توحید محور بودن آن و به کار گیری آن برای مصالح جامعه بشری است.

وی تصریح کرد: شارش دستاوردهای تولید علم برای خدمت به مردم از اهداف انقلاب اسلامی و دانشمندان انقلاب اسلامی است.

سردار ریحانی، با اشاره به امضا تفاهم نامه همکاری پژوهشی و علمی میان دانشگاه آزاد اسلامی و سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: این تفاهم نامه برای ارتقاء سطح همکاری ها و استفاده از ظرفیت‌های مشترک فناوری و علمی و با هدف شتاب بخشی به پیشرفت و توسعه پایدار استان امضا شده است.

به گزارش مهر، سردار ریحانی در پیش از مراسم امضا تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی به مقام شهدای گمنام دانشگاه ادای احترام کرد.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه، همچنین از زیرساخت‌های آموزشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد کرمانشاه بازدید کرد.