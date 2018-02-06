به گزارش خبرنگار مهر، علی علیخانی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح مسکن مهر خرم آباد با اشاره به اینکه ۴۷ هزار واحد مسکن مهر در استان داشته ایم که از این تعداد ۴۳ هزار واحد در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر هستند، اظهار داشت: ۳ هزار واحد مسکن مهر در استان فاقد متقاضی است.

وی با بیان اینکه در مجموع ۳۹ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر تحویل متقاضیان داده شده است، تصریح کرد: ۵۰۰ واحد مسکن دیگر مانده که دارای متقاضی هستند و تا خرداد و تیر ماه سال ۹۷ بهره برداری می شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان خاطرنشان کرد: پرونده مسکن مهر در لرستان سال آینده بسته می شود.