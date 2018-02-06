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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۵۶

اعتراض شدید سالاری به فروش املاک و اراضی در لایحه بودجه ۹۷

اعتراض شدید سالاری به فروش املاک و اراضی در لایحه بودجه ۹۷

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: آنچه در این بند آمده همان روش گذشته برای فروش املاک و اراضی شهر است‌ که مورد انتقاد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری در جریان بررسی ردیف های بودجه ۹۷ شهرداری تهران در صحن شورای شهر در انتقاد به بند مربوط به فروش املاک و اراضی شهر تهران گفت: رقم ۸۰۰ میلیارد تومانی پیشنهادی تحت عنوان سود حاصل از فروش دارایی های ثابت همان فروش املاک است.

وی ادامه داد: در دوره مدیریت شهری گذشته با عناوین مختلف املاک و اراضی شهر به فروش رفت و آنچه در این بند آمده همان روش گذشته است‌ که مورد انتقاد بود. املاک و اراضی ارزشمند شهر که برای همیشه تاریخ می توانست برای شهر درآمد ایجاد کند را از دست دادیم و اکنون دوباره همان موضوع تکرار می شود.

سالاری در پاسخ به توجیه مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران اظهار داشت: این تنها یک توجیه است و شما در دوره گذشته هم با این شیوه برای فروش املاک مصوبه گرفتید و دارایی های شهر به اسم سرمایه گذاری و تبدیل به احسن از بین رفت تا حدی که به فروش شهروند و شهرآفتاب و برج میلاد رسیده بودید که شورای جدید مستقر شد.

سالاری تصریح کرد: قرار نیست شورای جدید  مانند گذشته عمل کند.

کد مطلب 4220940
نورا حسینی

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