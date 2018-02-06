گزارش اتحادیه جهانی کشتی پیش از آغاز جام تختی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هشتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی حضور کشتی گیرانی از کشورهای اوکراین، آذربایجان، ترکیه، بلغارستان، گرجستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، مغولستان، هند، بلاروس، مجارستان، ارمنستان، ترکمنستان، افغانستان، تیم منتخب کشورهای آمریکای لاتین (کوبا، گواتمالا، آرژانتین، پاناما و السالوادور) و نمایندگان کشورمان روزهای ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه در سالن شهید پورشریفی شهر تبریز استان آذربایجان شرقی برگزار می شود.

سایت اتحادیه جهانی کشتی در پیش گزارشی از این مسابقات به حضور کشتی گیران مطرح دنیا در این رقابت ها پرداخت و نوشت:

سی و هشتمین دوره رقابتهای جام تختی کشتی آزاد روزهای پنجشنبه و جمعه در تبریز برگزار می شود. انتظار می رود حدود ۱۹۰ کشتی گیر از کشورهای جهان در این مسابقات شرکت کنند.

در وزن ۵۷ کیلوگرم «بخبایار اردنبات» از مغولستان با دو مدال برنز جهان و قهرمانی آسیا، «ساندیپ تومار» از هند قهرمان ۲۰۱۶ آسیا و «دیمیتری آکسنوف» از روسیه مقام سوم رقابت های قهرمانی ۲۰۱۷ روسیه مدعیان این وزن هستند. در غیاب «حسن رحیمی» به نظر می رسد «نادر حاج آقانیا» که در بازی های داخل سالن آسیا ۲۰۱۷ سوم شد، بهترین نماینده ایران در این وزن باشد.

«گابیت تولیپبای» از قزاقستان دارنده مدال نقره بازی های داخل سالن آسیا نیز در وزن ۵۷ کیلوگرم رقابت می کند.



در وزن ۶۱ کیلوگرم «سلیمان آتلی» دارنده مدال برنز زیر ۲۳ سال جهان و قهرمان جوانان جهان از ترکیه و «ولادیمیر دوبوف» از بلغارستان که مدال برنز ۲۰۱۵ جهان را در کارنامه دارد، دو رقیب اصلی هستند. دوبوف در بازی های المپیک ریو پنجم شد. جام تختی با قوانین جدید آزمونی برای اوست.



در وزن ۶۵ کیلوگرم «بهنام احسان پور» دارنده مدال طلای جوانان جهان از ایران به وزن ۶۵ کیلوگرم آمده و این اولین حضور او در وزن جدید است. «ویکتور راسادین» از روسیه نفر دوم رقابت های قهرمانی ۲۰۱۷ روسیه، کشتی گیر برجسته این وزن است. سایر مدعیان شامل «پیمان بیابانی» از ایران قهرمان ۲۰۱۶ جوانان جهان، «واسیل شوپتار» از اوکراین صاحب مدال برنز ۲۰۱۵ جهان و «ولودیا فرانگولیان» از ارمنستان دارنده مدال برنز ۲۰۱۵ اروپا هستند.



در وزن ۷۰ کیلوگرم دو کشتی‌گیر با مدال های جهانی روی تشک می روند. «نورلان بکجانوف» دارنده مدال نقره جهان از قزاقستان و «المان دوگدور بیک» از قرقیزستان در رقابت های قهرمانی ۲۰۱۶ جهان صاحب نقره و برنز شدند. ترکیه نیز تیم قدرتمندی را شامل «مصطفی کایا» دارنده مدال نقره اروپا در سال ۲۰۱۶ و «انس یوسلو» قهرمان جوانان جهان ۲۰۱۶ اعزام کرده است.



در وزن ۷۴ کیلوگرم «یاکوپ گور» دارنده مدال نقره و برنز جهان از ترکیه کار دشواری در این وزن دارد. دو کشتی گیر با استعداد ایرانی بدنبال عملکرد قدرتمند برای راهیابی به تیم ایران در جام جهانی و رقابت های قهرمانی آسیا هستند. «حامد رشیدی» از ایران دارنده مدال برنز آسیا ۲۰۱۷ و «سعید داداش پور» نیز در بازی های داخل سالن آسیا ۲۰۱۷ برنز گرفت.



در وزن ۷۹ کیلوگرم، کوبا و بلاروس کشتی گیران با تجربه ای را به جام تختی اعزام کرده اند. «لیوان لوپز» از کوبا دارنده مدال برنز المپیک ۲۰۱۲ لندن و دو مدال جهانی برای نخستین مرتبه در وزن ۷۹ کیلوگرم رقابت می کند. «علی شعبان اف» صاحب مدال برنز جهانی از بلاروس، «مراد سلیمان اف» از جمهوری آذربایجان با مدال نقره ۲۰۱۷ اروپا و «احمد بذری» دارنده دو مدال جوانان جهان رقبای اصلی لوپز کوبایی در این وزن هستند.



در وزن ۸۶ کیلوگرم باید در انتظار مبارزه کشتی گیران جوان برای تصاحب مدال باشیم. «قاضی مراد ماگومد سعیداف» از جمهوری آذربایجان با دو مدال جوانان جهان و دو ایرانی کشتی گیران برتر این وزن هستند. «کامران قاسم پور» اخیرا عملکرد قدرتمندانه ای داشته است. «اسماعیل محمودی» هم جوان دیگری است که به قهرمانی چشم دوخته است.



در وزن ۹۲ کیلوگرم «محمد جواد ابراهیمی» قهرمان سابق جوانان جهان و صاحب مدال نقره یاریگین ۲۰۱۷ به تازگی به این وزن آمده و می خواهد جایگاه خود را برای حضور در تیم ملی ایران ثابت کند. «جمال میرزایی» قهرمان سابق بازیهای آسیایی بعد از تجربه ناموفق در وزن ۹۷ کیلوگرم، به روی تشک باز می گردد. «رضا بیات» آزادکار جوان و «ابراهیم بلوکباشی» از ترکیه دو کشتی گیر مطرح دیگر این وزن هستند.



در وزن ۹۷ کیلوگرم «امیر محمدی» از ایران در رقابت های قهرمانی ۲۰۱۷ جهان به جای «رضا یزدانی» که به علت مصدومیت در رقابت ها شرکت نکرد، حضور یافت. اکنون محمدی برای حضور در تیم ایران و شرکت در جام جهانی ۲۰۱۸ و قهرمانی آسیا به کسب عنوان وزن ۹۷ کیلوگرم نیاز دارد. «دانیال شریعتی» قهرمان جوانان جهان جوان است، اما برای اثبات خود در جام تختی انگیزه دارد.



در وزن ۱۲۵ کیلوگرم «ابراهیم سعیداف» از بلاروس دارنده مدال برنز المپیک ۲۰۱۶ رقبای جوانی دارد. «دانیلو کارتاوی» از اوکراین دارنده مدال برنز زیر ۲۳ سال جهان، «امیر رضا امیری» از ایران صاحب مدال برنز جوانان جهان و «نعیم حسن زاده» از ایران که مدال نقره جوانان جهان ۲۰۱۷ را در کارنامه دارد، مدعیان جوان سنگین وزن هستند.

در ادامه گزارش برنامه کامل مسابقات به همراه اسامی کامل کشتی گیران شرکت کننده نیز آمده است.