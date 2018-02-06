۱۸ روستا از ۴۴ روستای دماوند فاقد دهیاری است

مهدی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه مراسم افتتاح دهیاری روستای کهنک از توابع بخش مرکزی، دهستان ابر شیوه دماوند که با حضور مسئولان شهرستان انجام شد اظهار داشت: در حال حاضر از مجموع ۴۴ روستا۲۶ روستای بخش مرکزی دارای دهیاری و ۱۸ روستا فاقد دهیاری می باشد.

حیدری افزود تقاضای صدور مجوز تاسیس دهیاری برای ۷ روستای فاقد دهیاری به مراجع ذیربط ارسال شده است که درصورت موافقت ۷ روستای دیگر شهرستان دماوند از توابع بخش مرکزی دهیاری خواهند داشت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در روستاها نقش شهردار راخواهند داشت گفت: باید بگوییم که اقدامات خوب عمرانی توسط دهیارها در روستاها صورت گرفته که قابل ستودنی است.