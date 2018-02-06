به گزارش خبرنگار مهر، پایانه مسافربری برون استانی لرستان در شهر خرم آباد پیش از ظهر امروز سه شنبه با حضور سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری، استاندار لرستان و دیگر مسئولان استانی افتتاح شد.

بر اساس این گزارش، ضرورت وجود پایانه مسافربری برون‌استانی در لرستان از سال ۷۰ احساس شد اما به دلیل جانمایی نامناسب ساختمان آن ایجاد این پایانه به دست فراموشی سپرده شد و درنهایت در سال ۹۲ ساخت پایانه مسافربری برون‌استانی لرستان در زمین سابق اتوبوس‌رانی خرم‌آباد و در جنب پایانه مسافربری درون استانی بروجرد در دستور کار قرار گرفت.

گفتنی است که در حاشیه مراسم افتتاح پایانه برون استانی لرستان، ۸۸ دستگاه خودرو زامیاد از محل تسهیلات صندوق کارآفرینی امید با کارمزد ۴ درصد به مددجویان کمیته امداد لرستان تحویل داده شد.