اجرای طرح هادی در ۱۶ روستای دزفول/ ۱۰ بوستان امید احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ایزدی فر پیش از ظهر امروز سه شنبه در آئین افتتاح طرح هادی در روستای زراعی شهر شمس آباد دزفول در جمع خبرنگاران عنوان کرد: در سال جاری عملیات بهسازی، آسفالت معابر و خیابان ها به منظور اجرای طرح هادی در ۱۶ روستای شهرستان تصویب شد که برخی از این طرح ها تکمیل و برخی دیگر نیز در حال اجرا هستند.

وی با بیان اینکه در راستای اجرای این طرح ها برای روستاهای چهار بخش شهرستان ۲۰۰ هزار متر مربع قیر رایگان از محل درآمدهای نفتی و استانی تخصیص یافته، گفت: در حال حاضر روستاهای بالای یک صد خانوار در اولویت قرار گرفته اند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دزفول تصریح کرد: طرح هادی در ۱۰۵ روستای شهرستان تا پنچ سال آینده تکمیل می شود. بنیاد مسکن در اکثر این روستاها ورود کرده و عمدتا در مراحل ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در زمینه آسفالت معابر و خیابان ها قرار گرفته اند.

ایزدی فر اضافه کرد: به دلیل میزان اعتبارات ناچار به اجرای این طرح ها به صورت خرد هستیم؛ ضمن اینکه در روستاها نیز همواره ساخت و سازهای جدید صورت می گیرد، بنابراین عملیات اجرای طرح هادی در هیچ روستایی نمی تواند به طور کامل تکمیل شود و همواره در حال اجراست.

وی از تلاش برای اجرای طرح مقاوم سازی برای یک هزار خانه روستایی خبرداد و گفت: به دلیل صعب العبور بودن روستاها امکان دارد اجرای این طرح ۱۸ ماه به طول بیانجامد.

ایزدی فر همچنین از تصویب احداث ۱۰ بوستان امید در روستاهای این شهرستان خبر داد و افزود: این طرح در مرحله برنامه ریزی و طراحی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه آسفالت وبهسازی معابر در راستای اجرای طرح هادی در روستای زراعی شمس‌آباد دزفول صبح امروز توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان محلی شهرستان به بهره برداری رسید.