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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۳۵

ریاض و ابوظبی خطاب به قطر:

درخواست بین المللی شدن حرمین شریفین به مثابه اعلام جنگ است

درخواست بین المللی شدن حرمین شریفین به مثابه اعلام جنگ است

مقامات سعودی و اماراتی بار دیگر قطر را به بین المللی کردن حرمین شریفین متهم و آن را به شدت تهدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، عادل الجبیر، سعود القحطانی، مشاور دیوان پادشاهی عربستان در توئیتی اظهار نظر پیشین عادل الجبیر علیه قطر را بازنشر کرده است.

بر اساس این گزارش، وزیر خارجه عربستان با هشدار به مقامات قطر خطاب به آنها گفته بود: درخواست برای بین المللی کردن اماکن مقدس اقدامی متجاوزانه و اعلام جنگ علیه عربستان است. ما حق خود را برای واکنش به هر طرفی که برای بین المللی کردن اماکن مقدسمان تلاش کند محفوظ می‌دانیم.

سعود القحطانی اعلام کرده است: این اقدام قطر (بین المللی کردن حرمین شریفین) توطئه است. وی تکرار این اظهارات را به مثابه اعلام جنگ خواند. وی از مقامات قطر خواست صبر بزرگان را نیازمایند!

وزیر خارجه بحرین نیز  از مقامات دوحه خواست به موضوع بین المللی کردن حرمین شریفین بازنگردند.

انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات نیز گفت: طرح آشفته بین المللی کردن حرمین شریفین شکست خواهد خورد.

کد مطلب 4220961

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    نظرات

    • سید IR ۱۰:۱۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
      0 0
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      سلطه عربستان بر حرمین شریفین و حکومت منفور آل شیطان باید برچیده شود .
    • نجفی کرمانشاه IR ۰۴:۴۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
      0 0
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      رژیم وهابی آل‌سعود صلاحیت خادم‌الحرمین اهل بیت پیامبر را ندارد این رژیم تمام آثار باستانی اسلام را در مکه و مدینه تخریب کرده و مدینه و مکه را به محل برج های بلند غربی تبدیل و هیچ اثری از اسلام نمانده

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