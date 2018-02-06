نفرات برتر هفته دوم لیگ تیراندازی استان قم مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم لیگ تیراندازی مردان قم با شرکت ۵ تیم، اداره مخابرات استان قم، صنایع سنگ جهان نما، دانشگاه علمی و کاربردی، شرکت فراوردهای لبنی لبنیران و باشگاه شهید زین الدین در دو رشته تفنگ و تپانچه و برگزار و چهره نفرات برتر این هفته نیز مشخص شد.



در هفته دوم این مسابقات تیم صنایع سنگ جهان نما در رقابت با تیم دانشگاه علمی و کاربردی در دو رشته تپانچه بادی به پیروزی رسید و در بخش تفنگ بادی نتیجه را به حریف خود واگذار کرد، تیم اداره مخابرات استان قم در رقابت با شرکت فراوردهای لبنی لبنیران توانست در دو رشته حریف خود را شکست دهد. در این هفته تیم باشگاه شهید زین الدین استراحت بود.



در بخش انفرادی نتایج در رشته تفنگ بادی حامد غرباقی از تیم دانشگاه علمی و کاربردی قهرمان شد، هادی غرباقی از تیم صنایع سنگ جهان نما به مقام دوم رسید و علی اصغر کلهر از تیم اداره مخابرات استان قم به مقام سوم دست یافت.



در رشته تپانچه بادی محمود جعفر غفار از تیم صنایع سنگ جهان نما صاحب مقام نخست شد و منوچهر زیارتی از اداره مخابرات استان قم و هادی باقری از تیم تیراندازی دانشگاه علمی و کاربردی در رده‌های دوم و سوم ایستادند.

همچنین در هفته دوم لیگ تیراندازی بانوان تیم صنایع سنگ جهان نما در رقابت با تیم دانشگاه علمی و کاربردی در دو رشته تفنگ و تپانچه بادی به پیروزی رسید و تیم اداره مخابرات استان قم در پیکار با تیم شرکت فراوردهای لبنی لبنیران توانست در هر دو رشته حریف خود را شکست دهد در حالی که در این هفته تیم باشگاه شهید زین الدین استراحت بود.



در بخش انفرادی در رشته تفنگ بادی فاطمه حسین زاده از شرکت فراوردهای لبنیران به مقام نخست رسید، سیده رؤیا صبح خیز از اداره مخابرات استان قم دوم شد و مینا روحیان از صنایع سنگ جهان نما سوم شد و در تپانچه بادی زهرا زارعی از صنایع سنگ جهان نما اول شد و خدیجه هاشمی از اداره مخابرات استان قم و مهدیه کشکولی از دانشگاه علمی و کابردی دوم و سوم شدند.