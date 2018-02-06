پیام عربستان به حریری؛ تاوان سنگینی پرداخت خواهی‌ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاخبار در گزارشی در خصوص روابط «سعد حریری» نخست وزیر لبنان با عربستان گزارش داده است که بر کسی ماجرای بازداشت و آزادی سعد حریری در عربستان پوشیده نیست.

اما سوالات زیادی پیرامون این مسأله وجود دارد که آیا آزادی او با شروط خاصی از سوی عربستان و با ضمانت فرانسه و آمریکا همراه بوده یا اینکه او آزادی عمل کامل خود را به دست آورده است.

الاخبار گزارش می‌دهد که با بررسی عملکرد سعد حریری از زمانی که به لبنان بازگشته تا کنون متوجه می‌شویم که حاشیه‌های امن او افزایش پیدا کرده است و در برخی بخش‌ها با حزب الله لبنان هم هماهنگی سیاسی دارد به عنوان مثال در جریان گفتگو با روزنامه وال استریت ژورنال اذعان کرده بود که نقش حزب الله در کاهش تنش‌ها در لبنان تأثیرگذار بوده است.

بر اساس این گزارش او به صورت چشمگیری هم به میشل عون رئیس جمهور لبنان که مورد حمایت حزب الله است و جبران باسیل وزیر خارجه این کشور نزدیک شده است.



الاخبار گزارش داده در حالی که سعد حریری در رسانه‌ها و حتی برخی محافل سعی می‌کند رویکرد مثبتی نسبت به عربستان داشته باشد اما به نظر می‌رسد تفاهمی میان او و ریاض وجود ندارد.

روز گذشته «مجدی الحلبی» خبرنگار پایگاه ایلاف عربستان در سرزمین‌های اشغالی در گزارشی اعلام کرده بود که حریری به ترکیه روی آورده و از عربستان دور می‌شود.

این پایگاه سعودی به نقل از یک منبع آگاه عالی رتبه گزارش داده که اخیرا یکی از مسئولان سعودی با یکی از وزرای لبنانی تماسی تلفنی داشته و به او گفته که سفر حریری به ترکیه تاوان سنگینی به همراه خواهد داشت و عربستان به راحتی از مسأله ائتلاف حریری با آنکارا نخواهد گذشت.

این مسئول سعودی همچنین حریری را تهدید کرده که جریان مستقبل علیه او عصیان خواهد کرد و این تهدیدها با موجی از توییت‌های کاربرهای سعودی همراه شد که با هشتگ ایران لبنان را اشغال کرده به دخالت در امور داخلی این کشور پرداختند.

الاخبار در نهایت نوشته که باید منتظر سخنرانی سعد حریری در خصوص انتخابات پارلمانی لبنان باقی ماند و دید که آیا او می‌تواند خانواده خود را از عربستان خارج کند یا خیر!