به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل افضل‌پور صبح سه شنبه در نشست خبری گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ورزشکاران ایرانی به موفقیت‌های چشمگیری در عرصه‌های بین‌المللی رسیدند.

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان‌جنوبی اظهار کرد: ورزش کارکردهای اجتماعی و فرهنگی فراوانی دارد و اگر ورزشکار ایرانی در عرصه بین‌المللی به موفقیت برسد بی‌شک با نوع پوشش و منش خود فرهنگ غنی ما را نیز به سایر ملت‌ها منتقل می‌کند.

افضل‌پور بیان کرد: وقتی یک دختر جوان با حجاب در میادین بین‌المللی ورزشی حاضر می‌شود و یا ورزشکار زبده ما از رقابت با ورزشکار رژیم صهیونیستی امتناع می‌کند، همه نشانگر استفاده از ظرفیت ورزش برای انتقال ارزش‌های ملت ایران است.

وی با اشاره به افزایش پنج برابری اعتبارات هیئت‌های ورزشی در خراسان‌جنوبی ادامه داد: به زودی بودجه‌ای به هیئت‌های ورزشی خراسان‌جنوبی در جهت رشد ورزش استان واریز می‌شود.

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان‌جنوبی گفت: طی دو هفته گذشته نیز مبلغ یک میلیارد تومان از سوی وزارت ورزش و جوانان به ورزش خراسان‌جنوبی اختصاص یافت.

افضل پور اظهار کرد: بخش عمده این اعتبار به هیأت‌های همگانی، کوهنوردی، هیأت روستایی و عشایری و بخش نیز به سایر هیأت‌های ورزشی استان و شهرستان‌های خراسان جنوبی اختصاص می‌یابد.

وی با اشاره به ورزش دارت و رشد این ورزش در یک سال اخیر در خراسان‌جنوبی یادآور شد: امیدواریم با افتتاح خانه دارت خراسان‌جنوبی این ورزش بیشتر مورد توجه هم استانی‌ها قرار بگیرد.

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان‌جنوبی یادآور شد: موفقیت در ورزش دارت نیازمند دقت، تمرکز و هوش بالا است و افراد با کمترین هزینه می‌توانند این ورزش را پی‌گیری کنند.