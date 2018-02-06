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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۱۷

سخنگوی ائتلاف عربستان مدعی شد: ایران به حوثی‌ها سلاح می‌دهد

سخنگوی ائتلاف عربستان مدعی شد: ایران به حوثی‌ها سلاح می‌دهد

سخنگوی ائتلاف متجاوز عربستان مدعی شد که ایران به حوثی های یمن برای هدف قرار دادن تنگه باب المندب سلاح می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف متجاوز عربستان علیه یمن مدعی شد: ایران به حوثی های یمن سلاح می دهد تا حمل و نقل و کشتیرانی بین المللی را در تنگه باب المندب هدف قرار دهند.

وی در ادامه افزود: حوثی ها بندر الحدیده را با قایق های بمب گذاری شده هدف قرار دادند که این مسأله خطری برای حمل و نقل دریایی و تجارت جهانی به شمار می رود.

المالکی مدعی شد: حوثی ها تاکنون ۹۵ موشک بالستیک شلیک کرده و نیروهای ائتلاف تمام آنها را نابود کرده اند! کمک های غذایی و بهداشتی از سوی عربستان به بیش از ۴۰۰ هزار یمنی رسیده است.

کد مطلب 4220974
فاطمه صالحی

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