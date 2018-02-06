به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف متجاوز عربستان علیه یمن مدعی شد: ایران به حوثی های یمن سلاح می دهد تا حمل و نقل و کشتیرانی بین المللی را در تنگه باب المندب هدف قرار دهند.

وی در ادامه افزود: حوثی ها بندر الحدیده را با قایق های بمب گذاری شده هدف قرار دادند که این مسأله خطری برای حمل و نقل دریایی و تجارت جهانی به شمار می رود.

المالکی مدعی شد: حوثی ها تاکنون ۹۵ موشک بالستیک شلیک کرده و نیروهای ائتلاف تمام آنها را نابود کرده اند! کمک های غذایی و بهداشتی از سوی عربستان به بیش از ۴۰۰ هزار یمنی رسیده است.