انقلاب اسلامی موجب تقویت خودباوری در کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی روز سه شنبه در جمع کارکنان منابع طبیعی استان با تبریک دهه فجر اظهارداشت: انقلاب اسلامی موجب شد ضمن قطع وابستگی از شرق و غرب روی پای خود بایستیم و به خود اتکا کنیم.

آیت‌الله عابدینی گفت: پیش از انقلاب اسلامی، کشور از نظر علمی، اقتصادی و سیاسی وابسته بود و رژیم به همراه آمریکا و انگلیس تلاش می‌کردتا همانند فرعون مردم را تحقیر کند و بگویند که هیچ توانایی در کارها نداریم تا بتوانند بر مردم حکومت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین به پیشرفت‌های علمی کشور اشاره کرد و یادآورشد: با وقع انقلاب اسلامی به دستاوردهای مهمی رسیدیم که خودباوری از جمله آنهاست.

وی بیان کرد: امروز با تکیه بر توان داخلی و دانشمندان جوان به پیشرفت‌های علمی قابل توجهی رسیده ایم و روحیه اراده و باور در ما ریشه دوانده و قادریم کارهای بزرگی را بدون وابستگی به دیگران عملی کنیم.

امام جمعه قزوین با بیان اهمیت صیانت از آب و خاک تصریح کرد: آب، خاک و هوا از عناصر کلیدی در کیفیت بخشی به زندگی بشر است اما همه این عوامل مهم در معرض خطر قرار گرفته‌ و در حال تخریب است و ما وظیفه داریم راهکار هایی برای مدیریت این منابع اتخاذ کنیم.

عابدینی بیان کرد: کاهش نزولات آسمانی، کمبود منابع آبی را در پی داشته و اگر امروز در مصرف دقت نکنیم دچار چالش های جدی خواهیم شد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین افزود: در این شرایط که آب های زیرزمینی کاهش یافته حفر چاه‌های جدید راهکار مناسبی برای جبران کم آبی نیست و باید با فرهنگ ‌سازی و صرفه جویی درمصرف آب دربخش کشاورزی و شرب اقدام شود.

عابدینی اظهارداشت: کاهش منابع آبی، آسیب‌های جدی به خاک وارد می کند و باید هر روز شاهد بیابانی شدن بیشتر دشت‌ها باشیم و تداوم این روند به افزایش آلودگی شهرها و بحرانهای بیشتر منجر می شود.

وی گفت: اگر بیابانی شدن قزوین بیشتر شود فقط مردم استان دچار بحران نمی شوند بلکه سایر استانها از جمله تهران و البرز هم از پیامدهای آن بی نصیب نخواهند شد لذا امروزه صیانت از آب و خاک باید با جدیت دنبال شود تا در اینده با بحرانهای بیشتر مواجه نشویم.