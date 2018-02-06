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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۱۵

امام جمعه قزوین:

انقلاب اسلامی موجب تقویت خودباوری در کشور شد

انقلاب اسلامی موجب تقویت خودباوری در کشور شد

قزوین- نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: انقلاب اسلامی موجب تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس و حرکت در مسیر بالندگی در همه عرصه ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی روز سه شنبه در جمع کارکنان منابع طبیعی استان با تبریک دهه فجر اظهارداشت: انقلاب اسلامی موجب شد ضمن قطع وابستگی از شرق و غرب روی پای خود بایستیم و به خود اتکا کنیم.

آیت‌الله عابدینی گفت: پیش از انقلاب اسلامی، کشور از نظر علمی، اقتصادی و سیاسی وابسته بود و رژیم به همراه آمریکا و انگلیس تلاش می‌کردتا همانند فرعون مردم را تحقیر کند و بگویند که هیچ توانایی در کارها  نداریم تا بتوانند بر مردم حکومت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین به پیشرفت‌های علمی کشور اشاره کرد و یادآورشد: با وقع انقلاب اسلامی به دستاوردهای مهمی رسیدیم که خودباوری از جمله آنهاست.

وی بیان کرد: امروز با تکیه بر توان داخلی و دانشمندان جوان به پیشرفت‌های علمی قابل توجهی رسیده ایم و روحیه اراده و باور در ما ریشه دوانده و قادریم کارهای بزرگی را بدون وابستگی به دیگران عملی کنیم.

امام جمعه قزوین با بیان اهمیت صیانت از آب و خاک تصریح کرد: آب، خاک و هوا از عناصر کلیدی در کیفیت بخشی به زندگی بشر است اما همه این عوامل مهم در معرض خطر قرار گرفته‌ و در حال تخریب است و ما وظیفه داریم راهکار هایی برای مدیریت این منابع اتخاذ کنیم.

عابدینی بیان کرد: کاهش نزولات آسمانی، کمبود منابع آبی را در پی داشته و اگر امروز در مصرف دقت نکنیم دچار چالش های جدی خواهیم شد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین افزود: در این شرایط که آب های زیرزمینی کاهش یافته حفر چاه‌های جدید راهکار مناسبی برای جبران کم آبی نیست و باید با فرهنگ ‌سازی و صرفه جویی درمصرف آب دربخش کشاورزی و شرب اقدام شود.

عابدینی اظهارداشت: کاهش منابع آبی، آسیب‌های جدی به خاک وارد می کند و باید هر روز شاهد بیابانی شدن بیشتر دشت‌ها باشیم و تداوم این روند به افزایش آلودگی شهرها و بحرانهای بیشتر منجر می شود.

وی گفت: اگر بیابانی شدن قزوین بیشتر شود فقط مردم استان دچار بحران نمی شوند بلکه سایر استانها از جمله تهران و البرز هم از پیامدهای آن بی نصیب نخواهند شد لذا امروزه صیانت از آب و خاک باید با جدیت دنبال شود تا در اینده با بحرانهای بیشتر مواجه نشویم.

کد مطلب 4220975

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