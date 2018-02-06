بخش از برنامه های کشور در حوزه های مختلف نیاز به بازنگری دارند

به گزارش خبرنگارمهر، فردین اخلاقیان امروز سه شنبه در جشن بزرگ انقلاب ویژه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان کردستان که در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزارشد، گفت: استقلال طلبی، ضد استعمار و دیکتاوربودن، آزادی و عدالت خواهی، مردم سالاری و دموکراسی خواهی و محور بودن اسلام از مولفه ها و ایده آل های انقلاب اسلامی ایران است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از اندیشمندان دنیا وقوع انقلاب اسلامی ایران را موجب حیرت جهانیان خواندند، عنوان کرد: شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی مولفه اصلی انقلاب اسلامی به شمار می رود.

وی ادامه داد: ممکن است در راستای دستیابی به ایده آل های انقلاب در برخی حوزه ها موفق تر عمل کرده و در تعدادی هم موفقیت کمتر ی را شاهد باشیم.

رییس دانشگاه کردستان با بیان اینکه نیاز به بررسی مجدد خواسته ها و مطالبات مردمی وجود دارد، بیان کرد: طبیعی است بعد از گذشت چهل سال از عمر انقلاب در بسیاری از بحث ها و برنامه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیاز به بازنگری و به روز شدن وجود دارد.

اخلاقیان با بیان اینکه دانشگاه مرکز فکر و توسعه است، اضافه کرد: دانشگاه ها می توانند در بسیاری از مباحث و موضوعات مطرح شده در جامعه مشارکت داشته باشند.

وی اظهارداشت: قبل از انقلاب اسلامی کشور دانشگاه های ما در بسیاری از رشته های تحصیلات تکمیلی وابسته به خارج از کشور بود و اکنون در این راستا خودکفا شده ایم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر عنوان تعدادی از دانشگاه های خوب کشور ما در رتبه های جهانی دانشگاه های برتر دنیا آمده است، بیان کرد: امروزه ایران اسلامی به عنوان چشمه نوظهور علمی دنیا شناخته شده است.

رییس دانشگاه کردستان افزود: با توجه به بحران بیکاری ایجاد شده در کشور از دانشگاه ها توقع می رود که محتوای آموزشی خود را بازنگری و با توجه به نیاز بازار مهارت های لازم را به دانشجویان ارائه کنند.