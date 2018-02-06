۴ طرح بهداشتی و درمانی در دزفول افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول پیش از ظهر امروز سه شنبه در آئین افتتاح سه خانه بهداشت و یک مرکز طب کار در این شهرستان اظهار کرد: مرکز طب کار با اعتبار بیش از ۱۶ میلیارد ریال احداث شد. در این مرکز حسب تکلیف قانونی و اسناد بالادستی تمام افرادی که در مشاغل مختلف فعالیت می کنند و در معرض آسیب های شغلی هستند، باید در زمان استخدام و در طول مدت خدمت با حضور در این مرکز معاینات ادواری داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول ادامه داد: در این مرکز بیماری های شغلی این افراد و عوارضی که ممکن است در حین اجرای شغل گریبان شاغلین شود رصد خواهد شد تا در زمان لازم بیماری ها شناسایی، پیشگیری و یا درمان شوند.

پریدار با بیان اینکه در حال حاضر با افتتاح این طرح سه مرکز طب کار در شهرهای شوش، گتوند و دزفول وجود دارد، عنوان کرد: مرکز طب کار در گذشته نیز در دزفول وجود داشته اما از این پس در این مرکز جدید تمام بخش های کار و خدمات به صورت متمرکز وجود دارد و آماده ارائه خدمت به تمام کارگران و صاحبان مشاغل در شمال خوزستان است.

وی در ادامه گفت: امروز همچنین به مناسبت دهه فجر سه باب خانه بهداشت در روستاهای حسین کلولی، اسلام آباد، بخش شهیون و حمزه کارون افتتاح شد که برای هرکدام از این مراکز بهداشت حدود یک میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، از این سه خانه بهداشت افتتاح شده، مرکز بهداشت روستای اسلام آباد به صورت نمادین با حضور جمعی از مسئولان محلی به بهره برداری رسید. این مرکز بهداشت دارای ۹۰ متر مربع زیر بنا بوده که برای احداث و تجهیز آن ۱۴ میلیارد ریال هزینه شده است.