به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح سه‌شنبه در بررسی وضعیت عشایر دشتستان اظهار داشت: عشایر در تحقق اقتصاد مقاومتی و تولید نقش بسیار مهمی دارند و محصولات متعدد و متنوعی توسط عشایر تولید می‌شود.

وی با اشاره اینکه عشایر در زمینه مبارزه با استعمار و استکبار نیز نقش مهم و تاثیرگذاری داشته‌اند، افزود: عشایر همواره در خدمت نظام و انقلاب اسلامی بوده‌اند و به عنوان یکی از موفق‌ترین اقشار شناخته می‌شوند.

امام جمعه بوشهر بر لزوم توسعه برنامه‌های فرهنگی در بین عشایر تاکید کرد و ادامه داد: حفظ سنت‌های عشایر از موضوعات مهم است که باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد و مسئولان توجه خاصی به این مهم داشته باشند.

وی از عشایر به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی نام برد و تصریح کرد: عشایر در عرصه اقتصادی کشور نقش تاثیرگذاری دارند و تاکنون ثمرات فراوانی توسط عشایر برای کشور حاصل شده است.

صفایی بوشهری از کمبود علوفه و منابع آبی به عنوان مشکلات مهم عشایر استان بوشهر نام برد و اضافه کرد: تسهیلات بانکی از دیگر خواسته‌های عشایر استان بوشهر است که باید برای رفع این مشکلات تلاش شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تصریح کرد: باید از همه ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات عشایر استان بوشهر استفاده شود و این قشر تلاش‌گر مورد حمایت قرار گیرد.