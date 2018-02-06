افزایش تخلیه وبارگیری ریلی در بندرشهیدرجایی باید به صورت ملی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، اکبر رحمانی قهرودی پس از این بازدید در نشست مشترک بین راه آهن و سازمان بنادر و دریانوردی حضور یافت تا سازوکارهای مشترک این دو حوزه در روند توسعه کشور نیز در بندر شهید رجایی به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با حضور در بندر شهید رجایی از توسعه زیر ساخت های ریلی و بندری بازدید کرد و از سازمان بنادر و راه آهن خواست تا با همکاری یکدیگر بتوانند خطوط ریلی در بندر شهید رجایی را گسترش دهند.

رحمانی افزود: برای توسعه زیر ساخت های بندری و ریلی در کشور، باید همکاری های بین سازمان بنادر و دریانوردی و راه آهن جمهوری اسلامی مستمر باشد تا به هدف نهایی افزایش جابجایی ریلی کالا در بندر شهید رجایی برسند.

وی با اشاره به اینکه موضوع «بنادر ریل پایه» یا همان «ریل بندر» در چند سال اخیر از سوی وزیر راه و شهرسازی و مدیران ارشد سازمان بنادر و دریانوردی به دفعات مطرح شده، گفت: این موضوعات، مفاهیم جذابی هستند که باید در جهت تبیین آنها به قدر کافی تولید محتوا کرد و برای دستیابی به این هدف مهم باید در این راستا قدم برداشت تا بتوان به مجموعه ای از راهکارهای علمی برای توسعه ریل در بنادر دست یافت.

در جریان بازدید نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان بنادر و شرکت راه آهن از بندر شهید رجایی بر لزوم تولید محتوا برای تبیین مفاهیم «ریل بندر» یا «بنادر ریل پایه» و همچنین ایجاد معاونت ریلی در سازمان بنادر و دفتر لجستیکی در راه آهن تأکید شد.

مدیرکل برنامه، بودجه و تحول اداری سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: به منظور توسعه زیر ساخت ها و افزایش خطوط ریلی در بندر شهید رجایی سازمان بنادر آمادگی خود را در این راستا اعلام می کند و برای پیشرفت بنادر در کشور از هیچ کوششی فرو گذار نخواهیم کرد.

رمضانعلی محمودی در این نشست بیان کرد: هدف از این سفر، بازدید و نشست مشترک راه آهن و سازمان بنادر، افزایش و توسعه خطوط ریلی در این بندر بوده است.

وی افزود: ایجاد معاونت ریلی در سازمان بنادر و دفتر لجستیکی در راه آهن در این ارتباط بسیار مهم است و شاید لازم باشد که در طرح های پیشین ریلی تجدید نظر و یا تغییراتی انجام و اولویت ها در این زمینه تغییر و یا خطوط تازه ای پی ریزی شود.

مدیرکل برنامه، بودجه و تحول اداری سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: اضافه شدن شیوه حمل ریلی به مانیفست های الکترونیکی از جمله اقداماتی است که با هماهنگی صورت گرفته با انجمن کشتیرانی، سازمان بنادر و دریانوردی و کمک شرکت راه آهن انجام شده و می تواند در تشویق صاحبان کالا برای استفاده از حمل و نقل ریلی موثر باشد و تشویق شرکت های خصوصی متصدی محوطه ها و اراضی پشتیبانی برای کشیدن خط ریل به داخل این محوطه ها از جمله اقدامات دیگری است که در دست اقدام است.

محمودی خاطرنشان کرد: این فرآیندی است که همزمان با توسعه سخت افزاری، نیازمند توسعه نرم افزاری و تغییر رویکردهای فعلی در بندر است که همکاری ما بین سازمان بنادر و دریانوردی و راه آهن را می طلبد.