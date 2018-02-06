ایران مدعی قهرمانی جام جهانی هاکی است/ امیدوارم لژیونر شوم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – محمد صالحی: رقابت‌های جام جهانی هاکی سالنی ۲۰۱۸ از چهارشنبه در برلین آلمان آغاز می‌شود که تیم ملی ایران در گروه دوم با تیم‌های اتریش، سوئیس، روسیه، بلژیک و آفریقای جنوبی هم گروه است.

هاکی بازان ایرانی که در جام جهانی ۲۰۱۵ لایپزیگ آلمان در کمال شگفتی موفق به کسب مقام چهارم شدند، اکنون به دنبال کسب مقامی بهتر از دوره گذشته و رفتن روی سکو هستند.

یکی از بازیکنانی که ایران برای کسب موفقیت در جام جهانی لایپزیگ حساب ویژه‌ای روی آن باز کرده «نوید طاهری راد» بازیکن ۲۵ ساله و گلستانی تیم ملی هاکی است که دومین جام جهانی خود را تجربه می‌کند.

طاهری راد پیش از اعزام به آلمان برای حضور در جام جهانی هاکی سالنی، مهمان خبرگزاری مهر بود که گفتگوی مفصل ما با این ورزشکار با اخلاق را در ادامه می‌خوانید.

* تیم ملی هاکی ایران در جام جهانی ۲۰۱۵ لایپزیگ شگفتی آفرین شد و مقام چهارم را کسب کرد، در طول این سه سال تا جام جهانی ۲۰۱۸ برلین اوضاع تیم ملی چگونه پیش رفت؟

پس از کسب مقام چهارمی جام جهانی ۲۰۱۵ لایپزیگ، دو مقام قهرمانی جام ملت‌های آسیا را کسب کردیم و در چند تورنمنت بین المللی حضور یافتیم. برنامه اصلی تیم ملی هاکی برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ برلین از شهریور امسال آغاز شد و ۹ اردو و شرکت در تورنمنت بین المللی اتریش را بری حضور در جام جهانی پشت سر گذاشتیم و به جرات می‌گویم ایران یکی از مدعیان قهرمانی در جام جهانی لایپزیگ است.

* با کسب مقام چهارم در جام جهانی گذشته، انتظارات از تیم ملی هاکی بالا رفته است.

بله، ایران در جام جهانی ۲۰۱۱ لهستان در جایگاه نهم ایستاد و در جام جهانی ۲۰۱۵ لایپزیگ مقام چهارم را کسب کرد و امسال تمام برنامه‌های تیم ملی برای رفتن روی سکوی جام جهانی برلین تدارک دیده شد. در تورنمنت بین المللی اتریش هم که تیم‌های خوبی حضور داشتند عنوان سوم را کسب کردیم و تمام تلاش‌مان این است تا مقام دوره قبلی‌مان را ارتقا دهیم و با رفتن روی سکو تمام خستگی این چند سال از بدن‌مان خارج شود.

* کادر فنی و ترکیب تیم ملی هاکی ایران در حال حاضر چه تفاوت‌هایی با دوره‌های قبل کرده است؟

سرمربی تیم همچنان آقای صفایی هستند و مسعود بهلولی کاپیتان تیم ملی در دوره قبل اکنون به عنوان دستیار آقای صفایی فعالیت می‌کند. از مجموع ۱۲ بازیکن تیم ملی هاکی ایران در جام جهانی، ۱۱ بازیکن حداقل یک بار جام جهانی را تجربه کرده‌اند و فقط یک بازیکن نخستین حضورش در جام جهانی را تجربه می‌کند.

* پس ایران تیم با تجربه‌ای را راهی جام جهانی برلین کرده است.

بله، در جام جهانی لایپزیگ هدف تیم ملی کسب تجربه بود و اکنون تیمی سرشار از تجربه داریم و باید از این تجربه در جام جهانی برلین بهره برداری کنیم. البته بازیکنان تیم ملی در کنار با تجربه بودن سن زیادی ندارند و تلفیق تجربه و جوانی کمک زیادی به ما خواهد کرد. ما ۱۲ نفر آماده برای حضور در مسابقات داریم و بازیکنان اصلی و نیمکت نشین در یک سطح قرار دارند. من هفتمین سال حضور در تیم ملی هاکی را تجربه می‌کنم اما هیچ سالی تیم ملی را به این آمادگی و شادابی ندیده بودم.

* البته یقینا تیم‌های دیگر هم پیشرفت کرده‌اند، چه شناختی از آنها و به خصوص هم گروهی‌های ایران دارید؟

تیم‌های دیگر هم در این چند سال خواب نبودند و با آمادگی پای به جام جهانی خواهند گذاشت، ما در گروه سختی قرار داریم و به جز آفریقای جنوبی، چهار تیم دیگر رنکینگ بالاتری از ایران دارند. مقابل روسیه بازی‌های زیادی برگزار کردیم و همواره پیروز بودیم، سه بار با اتریش بازی کردیم که یک مساوی و دو شکست حاصل کارمان بود، یک بار با سوئیس بازی کردیم که مساوی شد، با آفریقای جنوبی یک بار بازی کرذیم که پیروز شدیم اما مقابل بلژیک تا کنون بازی نکرده‌ایم.

* اگر به عنوان تیم اول یا دوم به مرحله یک چهارم نهایی صعود کنید کار راحت‌تری خواهید داشت.

ما در جام جهانی گذشته با کسب مقام چهارم نشان دادیم که می‌توانیم با ابرقدرت‌های هاکی دنیا رقابت کنیم و اکنون به دنبال این هستیم تا به عنوان تیم اول یا دوم به مرحله بعدی صعود کنیم تا با قرعه بهتری در مرحله یک چهارم نهایی رو به رو شویم. از نظر روحی و روانی بهتر است که تا دیدار فینال به آلمان نخوریم زیرا دو بار مقابل این تیم بازی کردیم و با نتایج خوبی ما را شکست داد. هر ۱۲ تیم حاضر در جام جهانی از بهترین‌های دنیا هستند و ما هم هیچ تیمی را دست کم نمی‌گیریم اما یقینا قرعه آسان‌تر در مراحل بعدی کمک زیادی به هر تیمی خواهد کرد.

امیدواریم بازیکنان ما پس از جام جهانی لژیونر شوند و یکی از آرزوهای من حضور در بوندسلیگا آلمان است زیرا حضور بازیکنان ایرانی در اروپا کمک زیادی به هاکی کشورمان خواهد کرد

* آیا برنامه‌های فدراسیون هاکی برای حضور در جام جهانی راضی کننده بود؟

فدراسیون هاکی برنامه‌های خوبی برای حضور در جام جهانی تدارک دید و حقوق ملی پوشان هم افزایش یافت، تمام امکانات لازم برای تیم ملی فراهم شد و در چندین تورنمنت بین المللی هم شرکت کردیم. برنامه ریزی‌های فدراسیون هم برای کسب مدال در جام جهانی است.

* مقام چهارم جام جهانی گذشته کار بزرگی بود که رسانه‌ها خیلی به آن توجهی نکردند، این موضوع چفدر روی اعضای تیم ملی تاثیر گذاشت؟

هیچ کدام از بازی‌های ما در جام جهانی گذشته حتی با تاخیر هم پخش نشد. فکر نمی‌کنم دلیلی وجود داشته باشد که این مسابقات از تلویزیون پخش نشود اما ما عادت کرده‌ایم و دیگر توقعی هم نداریم. چند بار بازی‌های لیگ جهانی هاکی چمن که تیم‌های دیگر در آن حضور دارند را پخش کردند اما بازی‌های ایران هیچ گاه پخش نشده و حتی خانواده‌های ما هم تا کنون بازی‌های ما را ندیده‌اند. امیدواریم رسانه‌ها در این دوره از جام جهانی توجه بیشتری به تیم ملی هاکی ایران داشته باشند.

* با وجود درخشش در جام جهانی گذشته، چرا هیچ بازیکنی از ایران به تیم‌های اروپایی ترانسفر نشد؟

برخی از بازیکنان از جمله خودم پیشنهادهای غیر رسمی داشتیم اما فکر می‌کنم ارتباط لازم برای ترانسفر بازیکنان ایرانی به تیم‌های اروپایی برقرار نشد، البته در این دوره تیم ایران بیشتر زیر ذره بین است و امیدواریم بازیکنان ما پس از جام جهانی لژیونر شوند و یکی از آرزوهای من حضور در بوندسلیگا آلمان است زیرا حضور بازیکنان ایرانی در اروپا کمک زیادی به هاکی کشورمان خواهد کرد.

* اخیرا چند بازیکن گلستانی به تیم‌هایی در لیگ هاکی ترکیه پیوستند.

بله، دو بازیکن گلستانی در لیگ ترکیه بازی می‌کنند و دو بازیکن دیگر هم در حال مذاکرات نهایی هستند. یقینا این اتفاق کم کم پای بازیکنان ایرانی و گلستانی را به لیگ‌های اروپایی باز خواهد کرد و امیدواریم این اتفاق هر چه زودتر رخ دهد. البته در مسابقات شرق آسیا که تابستان امسال برگزار شد سرمربیان تیم‌های تایلند، اندونزی و ویتنام از کشورمان بودند و به نوعی پای مربیان ایرانی هم به دیگر کشورها باز شده است.

* یعنی پس از جام جهانی می‌توانیم شاهد حضور بازیکنان ایرانی در اروپا باشیم؟

مطمئن باشید پس از جام جهانی اتفاقات خوبی رخ خواهد داد و امیدواریم با کسب مقام بتوانیم لژیونر شویم.

* هیئت هاکی استان چه حمایت‌هایی به عنوان یک بازیکن گلستانی از شما انجام داد؟

امسال تنها سالی بود که واقعا از سوی هیئت هاکی استان حمایت شدم و در تمامی اردوها از نظر مالی، معنوی و امکانات چیزی کم نگذاشتند و باید از آقایان طبرسا و رضایی رئیس و دبیر هیئت هاکی گلستان تشکر کنم. برای اولین بار حس کردم پشتوانه قدرتمندی در استان دارم و امیدوارم با کسب مقام در جام جهانی پاسخ این محبت‌ها را بدهم.

* آیا هیئت هاکی گرگان هم از شما حمایت کرده است؟

متاسفانه رئیس هیئت هاکی گرگان از نخستین اردو تا کنون هیچ تماسی با من نداشتند و من به دبیر ایشان هم این گله را گفتم اما باز هم اتفاقی رخ نداد. البته من توقع آنچنانی از مسئولان ندارم اما گاهی اوقات یک خسته نباشید ساده روحیه زیادی به یک ورزشکار می‌دهد.

* اداره کل ورزش استان و اداره ورزش گرگان از شما به اندازه کافی حمایت کردند؟

آقای طیبی مدیرکل ورزش استان یک مدیر ورزشی بوده که حامی ورزشکاران است و آقای تربتی نژاد رئیس ورزش گرگان همواره جویای احوال بنده هستند و خوشبختانه حمایت‌های خوبی از من انجام شد.

* سال گذشته به خدمت سربازی اعزام شدید، آیا مشکلی برای ورزش حرفه‌ای شما پیش نیامده است؟

بزرگ‌ترین دغدغه من پس از جام جهانی، مشکل سربازی است. من شهریور سال گذشته به خدمت سربازی اعزام شدم و با وجود اینکه مقام‌های زیادی در کارنامه ورزشی‌ام داشتم اما من را حتی به عنوان سرباز قهرمان هم محسوب نکردند. با وجود اینکه مسئولان تربیت بدنی نیروهای مسلح در تهران همکاری خوبی با بنده داشتند اما در استان کوچک‌ترین همکاری را ندیدم و گفتند دو سال باید خدمت سربازی را بگذرانی و سپس هاکی را ادامه دهی. سال گذشته قبل از اعزام تیم ملی به کرواسی به من پاسپورتم را نداند و گفتند چون سربازی فقط سفر زیارتی می‌توانی بروی.

بزرگ‌ترین دغدغه من پس از جام جهانی، مشکل سربازی است. من شهریور سال گذشته به خدمت سربازی اعزام شدم و با وجود اینکه مقام‌های زیادی در کارنامه ورزشی‌ام داشتم اما من را حتی به عنوان سرباز قهرمان هم محسوب نکردند

* در این مدت با این مشکل چگونه کنار آمده‌اید؟

دی ماه سال گذشته پس از چهار ماه و ۱۵ روز خدمت در دانشگاه ثبت نام کردم و اکنون به عنوان دانشجو فعالیت می‌کنم و پس از فارغ التحصیلی مجددا باید به خدمت سربازی برگردم. اگر دو سال ورزش را رها کنیم و به سربازی برویم، دوران ورزشی ما تمام خواهد شد.

* آیا درآمد دیگری به جز ورزش دارید؟

خیر، ما درآمد دیگری جز ورزش نداریم و اگر دو سال ورزش را کنار بگذاریم دیگر هیچ درآمدی نخواهیم داشت. اگر در جام جهانی جزو سه تیم شویم به احتمال زیاد از خدمت سربازی معاف خواهیم شد.

* در دو سال گذشته مصدومیت سختی را پشت سر گذاشتید، چطور خودتان را به سطح قبلی رساندید؟

رباط صلیبی پای راستم سال ۹۲ دچار پارگی شد و با همان مصدومیت در جام جهانی لایپزیگ شرکت کردم، سال ۹۴ پس از جام ملت‌های آسیا در قزاقستان رباط صلیبی پای چپم هم در تمرینات دچار پارگی شد و از همان زمان روند درمان هر دو زانو را آغاز کردم. چهار ماه پس از عمل جراحی تمریناتم را آغاز کردم و کم کم خودم را به سطح آمادگی رساندم و مجددا به اردوهای تیم ملی دعوت شدم. جراحی‌های موفقی داشتم و خیلی اصولی طول درمان را طی کردم و در حال حاضر هیچ مشکلی ندارم.

* حمایت‌ها از شما در زمان مصدومیت چگونه بود؟

در آن زمان فدراسیون هاکی تمام هزینه‌های من را تقبل کرد و هیئت هاکی استان هم کمک‌های زیادی داشت اما هیئت پزشکی ورزشی فقط یک میلیون تومان از سه میلیون تومان هزینه‌های شخصی که برای درمان کرده بودم را پرداخت کرد.

* در پایان اگر صحبتی باقی مانده بفرمایید.

خوشبختانه رسانه‌های استان گلستان به خصوص خبرگزاری مهر همواره از من حمایت کردند و از هیئت هاکی استان گلستان هم باید تشکر ویژه داشته باشم.