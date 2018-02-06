تجدید بیعت وزیر و کارکنان وزارت نیرو با آرمان های امام خمینی(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان، وزیر نیرو به همراه جمعی از معاونین، مدیران و کارکنان وزارت نیرو با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره) ضمن گرامی داشت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، با آرمان های والای ایشان، رهبری و شهدا تجدید پیمان کردند.

شرکت کنندگان در این مراسم، با نثار تاج گل و قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ معمار کبیر انقلاب اسلامی با آرمان های والای امام راحل، شهدا و رهبر فرزانه انقلاب تجدید میثاق کردند.

وزیر نیرو و کارکنان این نهاد همچنین ضمن قرائت فاتحه یاد و خاطره آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را گرامی داشت.

اردکانیان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آنچه که برای ما به عنوان سرلوحه است و مورد تاکید می باشد صداقت است و خصلت صداقت در امام راحل سبب شد که مردم با تمام وجود پشت سر ایشان قرار بگیرند.

وی یکی از رموز رهبری موفق و تاثیر گذار امام را صداقت و شفافیت ایشان دانست و افزود: اگر هر یک از مسئولین این مسئله مهم را مورد توجه ویژه خود قرار دهند به نحو احسنت می توانند پیرو امام راحل باشند.