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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۲۱

ظهر امروز انجام شد؛

تجدید بیعت وزیر و کارکنان وزارت نیرو با آرمان های امام خمینی(ره)

تجدید بیعت وزیر و کارکنان وزارت نیرو با آرمان های امام خمینی(ره)

ری- ظهر امروز وزیر و کارکنان وزارت نیرو با آرمان های امام خمینی(ره) با حضور در حرم مطهر بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران با آرمان های ایشان تجدید بیعت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان، وزیر نیرو به همراه جمعی از معاونین، مدیران و کارکنان وزارت نیرو با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره) ضمن گرامی داشت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، با آرمان های والای ایشان، رهبری و شهدا تجدید پیمان کردند.

شرکت کنندگان در این مراسم، با نثار تاج گل و قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ معمار کبیر انقلاب اسلامی با آرمان های والای امام راحل، شهدا و رهبر فرزانه انقلاب تجدید میثاق کردند.

وزیر نیرو و کارکنان این نهاد همچنین ضمن قرائت فاتحه یاد و خاطره آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را گرامی داشت.

اردکانیان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آنچه که برای ما به عنوان سرلوحه است و مورد تاکید می باشد صداقت است و خصلت صداقت در امام راحل سبب شد که مردم با تمام وجود پشت سر ایشان قرار بگیرند.

وی یکی از رموز رهبری موفق و تاثیر گذار امام را صداقت و شفافیت ایشان دانست و افزود: اگر هر یک از مسئولین این مسئله مهم را مورد توجه ویژه خود قرار دهند به نحو احسنت می توانند پیرو امام راحل باشند.

کد مطلب 4220989

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