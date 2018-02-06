حل مشکلات از مسیری خارج از دانشگاه دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی صبح سه شنبه در همایش بینالمللی دانشگاه سبز که در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد اظهار کرد: دانشگاهها به عنوان بخش اندیشهورز جامعه باید در کنار واکنش به اتفاقات ، فکر و اندیشه داشته باشند و راهکارهای علمی کنترل و رفع مشکلات زیست محیطی را به مردم نشان دهند.
وی افزود: در دانشگاه نباید تنها به نوشتن مطالب و مشکلات در مجلات اکتفا کرد بلکه باید به دنبال اجرایی کردن موضوعات بود. باید محققان و اندیشمندان یافته های خود را همه گیر کنند تا از این مسیر اقدامات عملی لازم انجام شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: باید مدیران ما نسبت به استفاده از توان دانشگاه در حل مسائل اهتمام داشته باشند اما متاسفانه این مسیر دنبال نمی شود و حل مشکلات از مسیر خارج از دانشگاه پیگیری می شود.
غلامی تاکید کرد: طبیعی است در این شرایط سهم دانشگاه از بودجه کم شود زیرا احساس نیاز به دانشگاهها نمیشود و نقدی که به جامعه دانشگاهی بوده، این است که بیش از اندازه وابسته به منابع مالی دولت هستند.
وی تاکید کرد: دانشگاهها مکانی هستند که برای حل مسائل باید به آنها مراجعه شود. مسائل و مشکلات بزرگ ملی و بینالمللی به خصوص مسائل زیست محیطی کشور را تهدید میکند و باید حل این موضوعات از طریق دانشگاهها صورت گیرد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: هنوز اعتبار خاصی به دانشگاهیان برای حل بحران های زیست محیطی داده نشده است و تنها ممکن است قرار دادهای محدودی با برخی اساتید دانشگاهی برای رفع مشکلات این حوزه بسته شده باشد اما در سطح یک پروژه ملی هنوز طرح خاصی وجود ندارد.
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