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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۲۴

رئیس دادگستری گیلان خبرداد؛

حکم قصاص قاتل اهورای سه ساله تأیید شد

حکم قصاص قاتل اهورای سه ساله تأیید شد

رشت- رئیس دادگستری گیلان با اشاره به بررسی حکم صادر شده درباره پرونده قتل اهورا ، کودک سه ساله رشتی در دیوان عالی کشور، از تأیید این حکم خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری گیلان احمد سیاوش‌پور درباره آخرین وضعیت پرونده قتل اهورای سه ساله اظهار کرد: پرونده در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان گیلان متنهی به صدور رأی و در دیوان عالی کشور در شعبه ۴۷ به صورت فوق العاده رسیدگی شد.

وی گفت: رأی صادره در دیوان عالی کشور تایید و قطعی شد و پس از انجام تشریفات و تقاضای اولیای دم و استیذان از رئیس قوه قضاییه رأی اجرایی می شود.

رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه متهم برای عنوان اتهام به قتل به قصاص نفس محکوم شد، ادامه داد: برای جرم تفخیذ به عنف (لواط غیرمدخوله) به ۱۰۰ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید محکوم و جهت عنوان اتهام لواط مدخوله تبرئه شد.

سیاوش‌پور خاطرنشان کرد: برای جرم کودک آزاری به ۶ ماه حبس و پرداخت ارش و برای شرب خمر به ۸۰ ضربه شلاق به عنوان حد محکوم شد.

کد مطلب 4220993

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