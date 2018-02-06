حکم قصاص قاتل اهورای سه ساله تأیید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری گیلان احمد سیاوش‌پور درباره آخرین وضعیت پرونده قتل اهورای سه ساله اظهار کرد: پرونده در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان گیلان متنهی به صدور رأی و در دیوان عالی کشور در شعبه ۴۷ به صورت فوق العاده رسیدگی شد.

وی گفت: رأی صادره در دیوان عالی کشور تایید و قطعی شد و پس از انجام تشریفات و تقاضای اولیای دم و استیذان از رئیس قوه قضاییه رأی اجرایی می شود.

رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه متهم برای عنوان اتهام به قتل به قصاص نفس محکوم شد، ادامه داد: برای جرم تفخیذ به عنف (لواط غیرمدخوله) به ۱۰۰ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید محکوم و جهت عنوان اتهام لواط مدخوله تبرئه شد.

سیاوش‌پور خاطرنشان کرد: برای جرم کودک آزاری به ۶ ماه حبس و پرداخت ارش و برای شرب خمر به ۸۰ ضربه شلاق به عنوان حد محکوم شد.