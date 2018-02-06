خبر خوش برای صادرکنندگان در روزهای پرتلاطم ارزی

آرش شهرآیینی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر از مصوبه هیات وزیران برای پوشش نوسانات نرخ ارز برای صادرکنندگان کشور خبر داد و گفت: یکی از مصوبات هیات وزیران که کمک شایانی به بخش صادرات کشور خواهد داشت، پوشش نوسان نرخ ارز است که در شرایط امروز، معنا می‌یابد؛ البته آن زمان که این مصوبه اخذ شد، برخی بر این باور بودند که این مصوبه محافظه‌کارانه است و تقاضایی نخواهد داشت؛ ولی اکنون با توجه به نوسانات نرخ ارز، این موضوع جای کار دارد.

معاون صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: این محصول را فقط برای صادرکنندگان طراحی کرده‌ایم، نه برای سفته بازان و واردکنندگان؛ بنابراین این مصوبه صادرات کشور را از زیان‌های ناشی از کاهش نرخ ارز بیمه می‌کند.

وی تصریح کرد: چنانچه نرخ ارز تا سه درصد کاهش یابد، صادرکنندگان خود باید این نوسان را پوشش دهند و به عنوان فرانشیز، آن را بپذیرند، اما اگر کاهش نرخ ارز بین سه تا ۳۰ درصد باشد، صندوق ضمانت صادرات ایران، آن را پوشش خواهد داد.

به گفته شهرآئینی، به عنوان نمونه، اگر نرخ دلار اکنون ۴۷۰۰ تومان باشد و تا سقف ۱۵۰ تومان کاهش قیمت پیدا کند، خود صادرکننده باید آن را پوشش دهد، اما بیش از آن به عهده صندوق ضمانت صادرات ایران است.

وی اظهار داشت: البته این پوشش نوسانات نرخ ارز به عنوان یک الحاقیه محصول دیگر صندوق اجرایی می‌شود، به این معنا که باید صادرکننده، یک کیس واقعی داشته که به صورت اعتباری، کالای خود را فروخته باشد، باید اول کالای خود را بیمه کند و اگر مطالبات را نگرفت، صندوق آن را بپردازد و بنابراین همراه با این پوشش می‌تواند نوسانات نرخ ارز را هم پوشش دهد.

شهرآئینی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص کارمزد پوشش نوسانات نرخ ارز گفت: کارمزد بر اساس دوره یک ماهه یا شش ماهه متفاوت است، ولی نزدیک به ۰.۲ درصد تعیین شده است.