حمایت از دانشجویان برجسته پزشکی/ سرانجام طرح آموزش پرستاری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی در نشست خبری معاونت آموزشی وزارت بهداشت به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی افزود: بر اساس برنامه قرار بود حقوق اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها متناسب با تورم افزایش یابد. اما با توجه به مسائلی که اخیراً در مورد حقوق اعضای هیئت علمی در بودجه مطرح شده است، وزارت بهداشت و وزارت علوم نظرات خود را به مجلس منعکس کردند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت از افزایش ۷ تا ۱۰ برابری تعداد دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، تخت های بیمارستانی، اعضای هیئت علمی و دانشجویان گروه علوم پزشکی از ابتدای انقلاب تاکنون خبر داد و گفت: جایگاه ایران در تولید علم در سال اول انقلاب ۱۰۱ بوده و اکنون جایگاه ایران به رتبه ۱۷ رسیده است.

وی با اشاره به مسیر تحول و نوآوری در حوزه آموزش علوم پزشکی و بسته های تحول نوآوری که در دانشگاه ها اجرایی می شود، گفت: هر یک از دانشگاه ها ماموریت و هدف خاصی را دنبال می کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی به پایان رسیده و در بهمن ماه امسال اعلام خواهد شد. همچنین دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی نیز اعتباربخشی شدند.

لاریجانی افزود: در بخشنامه ای که به تازگی به دانشگاه ها ارسال شده ماموریت های واگذارشده به دانشگاه های علوم پزشکی افزایش یافته و تا پایان سال ماموریت های جدیدی به دانشگاه ها داده خواهد شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به سامان بخشی آموزش مهارتی در حوزه وزارت بهداشت گفت: برخی کارهای تخصصی و مهارتی به صورت ویژه در موسسه ای که به همین منظور راه اندازی شده است، پیگیری خواهد شد. به عنوان مثال مدارک مهارتی به افرادی که نیاز به آموزش تخصصی دارند داده می شود.

وی یادآور شد: یکی از فعالیت هایی که به صرفه جویی در امور آموزشی منجر شده است، الکترونیک کردن حوزه آزمون ها است که به همین منظور آزمون های گروه فوق تخصصی، پیش کارورزی و علوم های الکترونیک شده اند.

لاریجانی درباره محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز در حوزه علوم پزشکی برای ۵ سال آینده گفت: این محاسبه در حال انجام است و در برخی رشته های تخصصی به تصویب رسیده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: برش های مناطق آمایشی در حال نهایی شدن است و به این ترتیب مناطق آمایشی ۷۰ درصد نیروی تخصصی خود را برای ۵ سال آینده در درون منطقه تربیت می کنند.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه اکنون ۴۰ درصد تحصیلات تکمیلی در تهران صورت می گیرد، این نوع مصوبات موجب می شود تحصیلات تکمیلی به سایر دانشگاه های کشور نیز تسری پیدا کند.

لاریجانی با اشاره به عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مجازی، از راه اندازی سامانه نوید یا MLS به منظور ارتباط همه جانبه دانشگاه های علوم پزشکی با دروس مجازی خبر داد و گفت: با اتصال دانشگاه ها به این سامانه، دانشگاه ها امکان استفاده از محتوای آموزشی که در این سامانه قرار می گیرد را در هر نقطه ای از کشور خواهند داشت. البته در قراردادهای بین المللی نیز به این موضوع پرداخته ایم که دروس مختلفی را در این سامانه قرار دهیم.

فراخوان جذب وزارت بهداشت به زودی اعلام می شود

معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره مجوز استخدام اعضای هیئت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی گفت: در حال حاضر متوسط کشوری نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه های علوم پزشکی یک به ۱۰ است و با توجه به اینکه ۱۴۰۰ نفر عضو هیئت علمی جدید امسال اضافه کردیم به زودی فراخوان مجوز جذب ۲ هزار هیئت علمی را منتشر خواهیم کرد.

وی از ارائه بخشنامه ای در مورد تغییرات در برنامه آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد وگفت: دانشگاه ها می توانند ۲۰ درصد برنامه های آموزشی که در اختیار مناطق آمایشی است را با نیازهای بومی خود متناسب کنند.

لاریجانی افزود: حیطه کارآفرینی نیز به حیطه های قبلی المپیاد های علمی دانشجویان علوم پزشکی اضافه شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به اجازه کار محدود به متخصصین ایرانی خارج از کشور از ارائه بخشنامه جدیدی در این حوزه خبر داد و گفت: کمتر از ۱۰ هزار نفر متخصص ایرانی در نقاط مختلف دنیا کار می کنند. اکنون ما این شرایط را فراهم کرده ایم که اگر فردی اجازه کار در خارج از کشور دارد، می تواند به صورت محدود حداقل ۶ ماه با مسئولیت موسسه درمانی در داخل کشور کار درمانی و آموزشی ارائه دهد.

وی افزود: این افراد در صورت تمایل می توانند مدارک خود را برای ارزشیابی ارائه کنند و در غیر این صورت به فعالیت درمانی خود ادامه دهند. این راهکار در تمام دنیا در حال انجام است و به منظور استفاده از تکنیک های جدید درمانی و توسعه آموزش های بالینی به کار برده می شود.

لاریجانی با اشاره به اعلام دانشگاه های خارجی مورد تائید به وزارت بهداشت گفت: دیگر شیوه قدیمی بازدید از دانشگاه ها را اجرا نمی کنیم و بر اساس ۳ رتبه بندی جهانی QS، شانگهای و تایمز که ملاک های بین المللی را برای ارزیابی دانشگاه ها به کار می گیرند، ۶۴۵ دانشگاه را معتبر دانستیم.

توصیه برای افرادی که می خواهند برای ادامه تحصیل به خارج بروند

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: این ارزیابی برای پذیرش از مهر سال آینده حاکم خواهد بود و توصیه ما به تمامی افرادی که برای تحصیل به خارج از کشور می روند این است که به دانشگاه هایی که مورد ارزیابی ما قرار نگرفته اند، نروند.

وی تاکید کرد: ما در حوزه آموزش علوم پزشکی در رشته های تخصصی، عمومی، فوق تخصصی و دکترا در حدی هستیم که فردی برای آموزش نیاز به خارج از کشور ندارد اما در صورتیکه فرد تمایل به تحصیل در خارج از کشور داشته باشد، توصیه اول ما تحصیل در دانشگاه های معتبر است.

لاریجانی یادآور شد: متاسفانه برخی از افراد به دانشگاه کشورهایی می روند که وضعیت آموزشی خوبی ندارد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره استفاده از منابع درسی بومی در کشور گفت: قبل از پایان امسال کتب مرجع علمی که تالیف اساتید ایرانی هستند، ارائه می شود. کمیسیونی برای این کار تشکیل شده و با توجه به مشارکت اعضای هیئت علمی در تولید علم، توانسته ایم این کتب را تالیف کنیم.

وی درباره همکاری با دانشگاه آزاد در حوزه علوم پزشکی گفت: ما با این دانشگاه همکاری وسیعی داشته ایم و نظارت های ما بر این دانشگاه همانند نظارت بر دانشگاه های دولتی است. این دانشگاه ظرفیت های خود را در حوزه علوم پزشکی با هماهنگی ما اعلام می کند و بخش هایی که نیاز به ظرفیت داشته باشد به آن اجازه لازم داده می شود. البته در برخی از واحدها نیز شرایط مناسبی نداشتند و به آنها تذکراتی داده شده که البته امیدواریم با حضور دکتر ولایتی استانداردهای حوزه پزشکی نیز در این دانشگاه توسعه یابد.

۳۰درصد تولید علم کشور بر عهده علوم پزشکی است

لاریجانی در پاسخ به پرسشی درباره ادغام آموزش پزشکی در حوزه وزارت علوم گفت: این بحث دیگر قدیمی شده است و برگرداندن مدل ادغام به گذشته هزینه های زیادی برای کشور دارد. اکنون استادان علوم پزشکی ۱۰ تا ۱۲ درصد و دانشجویان علوم پزشکی ۱۵ درصد دانشجویان کشور را تشکیل می دهند اما ۳۰ درصد تولیدات علمی کشور بر عهده گروه علوم پزشکی است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: از لحاظ کیفیت، دانشجویان علوم پزشکی سریعتر در بازار کار جذب می شوند و فعالیت بهتری دارند.

وی تاکید کرد: سیاست های نظام سلامت از جمله سیاست های کلان ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است، پس به نفع کشور نیست که هزینه جدید برای آن ایجاد کنیم و در توسعه علمی، کارهای زیادی برای انجام است و به جای اینکه دوستان دنبال ادغام ساختاری باشند، می توانند در این توسعه علمی متمرکز شوند.

حمایت از دانشجویان برجسته پزشکی

لاریجانی از برنامه حمایتی وزارت بهداشت از دانشجویان برجسته حوزه پزشکی خبر داد و گفت: این برنامه به زودی اعلام می شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره اخلاق پزشکی و ارزیابی وی از این حوزه در دانشگاه های علوم پزشکی گفت: حوزه علوم پزشکی به دلیل اینکه با جان و سلامت مردم و مسئولیت افراد مرتبط است، از اهمیت زیادی برخوردار است. اما در این سالها درس اخلاق پزشکی در دانشگاه ها به طور جدی پیگیری شده است و برنامه استراتژیکی نیز برای آن وجود دارد. اما حوزه اخلاق پزشکی آنقدر مهم است که حتی یک چالش هم می تواند نامناسب باشد.

وی افزود: گروه پزشکی یکی از گروه های اجتماعی مهم در کشور هستند و ممکن است از بین میلیون ها خدمتی که ارائه می شود، برخی نیز با چالش مواجه شوند. اما برای همین منظور نیز سنجه هایی از منظر بیمار، ارائه کننده خدمت و اداره کننده خدمت طراحی شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد.

لاریجانی درباره دانشگاه نسل سوم و توسعه آن در گروه علوم پزشکی گفت: دانشگاه نسل سوم اهمیت زیادی دارد و برای اینکه دانشگاه ها بتوانند از بودجه های محدود دولتی جدا شوند، ما از دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه علوم نوین خواسته ایم که بر اساس دستورالعمل ها بتوان به ازای هر عضو هیئت علمی یک شرکت دانش بنیان در دانشگاه تاسیس کنند.

سرانجام طرح آموزش دانشجویان پرستاری

معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره سرانجام طرح آموزش دانشجویان پرستاری به کمک بیمارستان های خصوصی گفت: جلساتی با حوزه پرستاری برای ساماندهی این موضوع برگزار کرده ایم و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری جامعه پرستاری در حال پیگیری این موضوع است. بیمارستان های خصوصی برای این منظور تقاضا داشته اند اما هنوز هیچ کدام مجوز این کار را دریافت نکرده اند.