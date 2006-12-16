برای تداوم صدرنشینی باید پیکان را شکست دهیم

محمود فکری با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: اینکه چه زمانی به صدر جدول برسیم چندان مهم نیست، آنچه اهمیت دارد حفظ روند روبه رشد تیم وماندن درانتظار لغزش تیمهای مدعی است. زیرا هر تیم در طول فصل دوران افتی دارد و ما می توانیم از این فرصت نهایت بهره را برده و جایگاه خود را درصدرجدول بهبود بخشیم.

وی با اشاره به بازی تیمش برابرتیم فوتبال پیکان درهفته سیزدهم لیگ برترگفت: این بازی مانند تمام بازیهای لیگ برتر حساس بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است. اهمیت این بازی از آنجاست که با کسب هر3 امتیاز آن می توانیم به رقابت خود با سایپا درصدرجدول ادامه دهیم.

کاپیتان تیم فوتبال استقلال در خصوص روند رو به رشد تیمش در هفته های گذشته عنوان داشت: با توجه به تعویض کادرفنی و جدایی چند بازیکن اصلی طبیعی بود که تیم استقلال در ابتدای فصل دچار افت شود. زیرا برای رسیدن به هماهنگی مجدد نیازمند زمان بودیم و فرصت نیاز داشتیم، اما متاسفانه بعضی افراد این فرصت را در اختیارمان قرار ندادند و از شیوه بازی استقلال انتقاد کردند.

مدافع تیم فوتبال استقلال تصریح کرد: بدون توجه به انتقادات تمرکز خود را روی پیشرفت تیم معطوف کردیم و توانستیم در ادامه بازیهای لیگ برتر به آمادگی و هماهنگی کامل دست یافته و نتایج قابل قبول تیم را با بازیهای دلچسب همراه کنیم.

فکری رشد خط دفاعی استقلال در بازیهای اخیر را طبیعی خواند و گفت: در ابتدای فصل یکسری جابجایی در خط دفاعی صورت پذیرفت که باعث ناهماهنگی بین مدافعان شد. خوشبختانه با گذشت زمان امروز هریک از مدافعان به درک متقابل از بازیکن کناری اش رسیده است و حتی تغییرات در خط دفاعی نیز باعث نمی شود ساختار کارمان دچار مشکل شود.