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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۲۹

مدیرکل استاندارد بوشهر:

۴۶۰۰ ترازوی مراکز عرضه در استان بوشهر استانداردسازی می‌شود

۴۶۰۰ ترازوی مراکز عرضه در استان بوشهر استانداردسازی می‌شود

بوشهر - مدیرکل استاندارد استان بوشهر گفت: تا پایان سال جاری چهار هزار و ۶۰۰ ترازوی مراکز عرضه در استان بوشهر استانداردسازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم بهره مند صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح استانداردسازی ترازوهای مراکز عرضه در استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: این طرح از ابتدای زمستان امسال آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه طرح استانداردسازی ترازوها تا پایان سال جاری تکمیل می‌شود، اضافه کرد: کارشناسان استاندارد صحت عملکرد ترازوهای مراکز عرضه در سطح استان را مورد ارزیابی قرار داده و عیب‌ها شناسایی و رفع می‌شوند.

بهره‌مند با اشاره به اینکه تاکنون ارزیابی سه هزار تراز در هشت شهرستان انجام شده است، افزود: هزار و ۶۰۰ ترازوی دیگیر نیز تا پایان امسال در شهرستان‌های جم و گناوه ارزیابی خواهند شد.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر افزود: این طرح در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و رفع احتمال کم‌فروشی و یا عدم صحت وسایل توزین واحد های صنفی اجرایی شده است.

وی بیان کرد: در این طرح با هدف استانداردسازی، وسایل توزین بررسی و ارزیابی شده و با کسانی که با وسایل توزین غیراستاندارد کم‌فروشی می کنند کنند برخورد جدی می‌شود.

بهره‌مند گفت: در صورت غیراستاندارد بودن وسایل توزین، مالک باید نسبت به رفع نقص در مهلت مقرر اقدام کند و چنانچه در آزمون مجدد، این وسایل با استاندارد مطابقت داشته باشند، برچسب تأییدیه روی آن الصاق می‌شود.

کد مطلب 4221001

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