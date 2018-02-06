به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم بهره مند صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح استانداردسازی ترازوهای مراکز عرضه در استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: این طرح از ابتدای زمستان امسال آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه طرح استانداردسازی ترازوها تا پایان سال جاری تکمیل میشود، اضافه کرد: کارشناسان استاندارد صحت عملکرد ترازوهای مراکز عرضه در سطح استان را مورد ارزیابی قرار داده و عیبها شناسایی و رفع میشوند.
بهرهمند با اشاره به اینکه تاکنون ارزیابی سه هزار تراز در هشت شهرستان انجام شده است، افزود: هزار و ۶۰۰ ترازوی دیگیر نیز تا پایان امسال در شهرستانهای جم و گناوه ارزیابی خواهند شد.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر افزود: این طرح در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و رفع احتمال کمفروشی و یا عدم صحت وسایل توزین واحد های صنفی اجرایی شده است.
وی بیان کرد: در این طرح با هدف استانداردسازی، وسایل توزین بررسی و ارزیابی شده و با کسانی که با وسایل توزین غیراستاندارد کمفروشی می کنند کنند برخورد جدی میشود.
بهرهمند گفت: در صورت غیراستاندارد بودن وسایل توزین، مالک باید نسبت به رفع نقص در مهلت مقرر اقدام کند و چنانچه در آزمون مجدد، این وسایل با استاندارد مطابقت داشته باشند، برچسب تأییدیه روی آن الصاق میشود.
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