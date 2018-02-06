پوستر «ماراساد» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر نمایش «ماراساد» که برگرفته از نمایشنامه پیتر وایس به قلم عرفان ناظر و کارگردانی ایمان اسکندری است با طراحی سعید رضوانی رونمایی شد.

رضوانی مدیر هنری استودیو وهمن و گرافیست این اثر گفت: پوستر نمایش تصویری از پشت خونینِ ژان پل مارا، سیمایِ برجسته انقلاب فرانسه است که از بیماری پوستی رنج می برد. بدن مارا تمثیلی از فرانسه است که از درون در حال متلاشی شدن است و شاید این زخم ها نشانی از خون های ریخته شده و رنج هایی است که یک کشور برای آن که آرمان هایش به حقیقت بپیوندند، متحمل می شود. در این پوستر عنوان نمایش روی پشت ژان پل مارا زخم شده و حسی سادیسمی به مخاطب القا می کند.

بازیگران این اثرعبارتند از مهران امام بخش، امین طباطبایی، بهنام دارابی، مهتاب جواربچی، فطیما یثربی، حمید حبیبی فر، پوریا سلطان زاده، غزل صفر خانلو، سمانه زارعی، علیرضا عبدالکریمی، فرزاد جعفریه، مهدی واعظ علایی، سینا افخمی، فاطمه وفایی، مرتضی یوسفی، علی مومیایی، بهزاد پارسا، فاطمه صوفیانی.

در خلاصه این اثر آمده است: در تیمارستانی به نام شارنتون تصمیم گرفته می‌شود نمایشی درباره زندگی و مرگ یکی از شخصیت‌های مهم انقلاب فرانسه به نام ژان پل مارا اجرا شود. این نمایش توسط مارکی دو ساد هدایت و کارگردانی شده و بیماران این تیمارستان آن نمایش را اجرا می‌کنند.

این اثر برنده تندیس بهترین بازیگر مرد و کاندیدای تندیس بهترین بازیگر مرد، بهترین کارگردانی و بهترین موسیقی مسابقه تئاتر ایران سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر شده است.

«ماراساد» با مشارکت بنیاد فرهنگی هنری رودکی هر شب ساعت ١٩:٣٠ در تالار حافظ روی صحنه می رود.