  1. استانها
  2. خوزستان
۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۳۵

با همکاری دانشکده علوم پزشکی آبادان:

بیماران بیمارستان شهید معرفی‌ زاده شادگان رایگان درمان می شوند

بیماران بیمارستان شهید معرفی‌ زاده شادگان رایگان درمان می شوند

آبادان - معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی آبادان از اجرای طرح درمان رایگان بیماران در بیمارستان شهید معرفی‌ زاده شادگان از اسفند ماه سال جاری خبر داد.

نوراله طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: معاینه و درمان بیماران در بیمارستان شهید معرفی زاده در شادگان با همکاری دانشکده علوم پزشکی آبادان، معاونت بهداشت و درمان سپاه، بهداری رزم شهید بقایی و نیروی زمینی سپاه از اسفند ماه سال جاری به صورت رایگان انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: پس از اجرای موفق این برنامه در سال گذشته در آبادان، معاینه و درمان تخصصی بیماران تحت پوشش طرح مردم‌یاری، در سال جاری این طرح توسط پزشکان متخصص در شادگان انجام می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی آبادان با اشاره به همکاری بسیج جامعه پزشکی برای اجرای این طرح تصریح کرد: استقرار تیم پزشکی از روز سوم اسفندماه امسال در شادگان انجام می‌شود و معاینه رایگان نیز از روز پنجم اسفند ماه آغاز می شود.

وی گفت: در این طرح ویزیت، مشاوره، معاینه و اعمال جراحی در بیمارستان شادگان انجام و در صورت نیاز به عمل جراحی تخصصی‌تر اعزام بیمار به بیمارستان بقایی اهواز صورت می‌گیرد.

طاهری افزود: در این برنامه بیماران پیش از آغاز زمان اجرای طرح توسط مراکز بهداشتی، درمانی، غربالگری شده و در روز اجرا، توسط تیم‌های متخصص ویزیت شده و در صورت نیاز درمان و یا جراحی می‌شوند.

کد مطلب 4221007

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها