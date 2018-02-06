بیماران بیمارستان شهید معرفی‌ زاده شادگان رایگان درمان می شوند

نوراله طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: معاینه و درمان بیماران در بیمارستان شهید معرفی زاده در شادگان با همکاری دانشکده علوم پزشکی آبادان، معاونت بهداشت و درمان سپاه، بهداری رزم شهید بقایی و نیروی زمینی سپاه از اسفند ماه سال جاری به صورت رایگان انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: پس از اجرای موفق این برنامه در سال گذشته در آبادان، معاینه و درمان تخصصی بیماران تحت پوشش طرح مردم‌یاری، در سال جاری این طرح توسط پزشکان متخصص در شادگان انجام می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی آبادان با اشاره به همکاری بسیج جامعه پزشکی برای اجرای این طرح تصریح کرد: استقرار تیم پزشکی از روز سوم اسفندماه امسال در شادگان انجام می‌شود و معاینه رایگان نیز از روز پنجم اسفند ماه آغاز می شود.

وی گفت: در این طرح ویزیت، مشاوره، معاینه و اعمال جراحی در بیمارستان شادگان انجام و در صورت نیاز به عمل جراحی تخصصی‌تر اعزام بیمار به بیمارستان بقایی اهواز صورت می‌گیرد.

طاهری افزود: در این برنامه بیماران پیش از آغاز زمان اجرای طرح توسط مراکز بهداشتی، درمانی، غربالگری شده و در روز اجرا، توسط تیم‌های متخصص ویزیت شده و در صورت نیاز درمان و یا جراحی می‌شوند.