دبیر علمی مسابقات سازه‌های ماکارونی و بتن دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: تا کنون ۴۰ تیم دانش آموزی و ۲۰ تیم دانشجویی در پنجمین دوره مسابقات سازه های ماکارونی و اولین دوره مسابقات بتن دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر شرکت کرده‌اند.

نرگس مقدسی افزود: این مسابقات روز پنجم اسفند به مناسبت بزرگداشت روز مهندس به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر و به همت انجمن علمی و دانشجویی این مرکز برگزار می شود و استان‌های همجوار بوشهر نیز می‌توانند دراین مسابقات شرکت کنند که تاکنون تیم هایی از استان‌های فارس، هرمزگان، خوزستان ثبت‌نام کرده‌اند و تا پایان بهمن ماه مهلت ثبت نام می‌شوند.

وی گفت: این مسابقات در گرایش بتن سبک و گرایش سازه‌های ماکارونی راندمان ۴۵ سانتیمتری ویژه دانشجویان و دانش آموزان و گرایش ۴۵ سانتیمتری سنگین ویژه دانشجویان برگزار می شود.

دبیر علمی مسابقات سازه‌های ماکارونی و بتن افزود: برای برندگان این مسابقات بیش از ۶۰ میلیون ریال جایزه در نظر گرفته شده است و علاقمندان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت مراجعه کنند.

وی همچنین درخصوص اقدامات آموزشی که در راستای آشنایی دانش‌آموزان با این مسابقات علمی انجام شده است گفت: در راستای پنجمین دوره مسابقات منطقه ای سازه های ماکارونی و بتن دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر، تیم آموزش سازه‌های ماکارونی این دانشگاه با حضور در مدارس استان بوشهر به بیان اصول طراحی و ساخت سازه های ماکارونی می‌پردازند.

دبیر علمی مسابقات سازه‌های ماکارونی و بتن دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر گفت: در این کارگاه‌ها که از اواسط آبان شروع شده و تا به امروز ادامه دارد بیش از ۳۰۰ دانش آموز شرکت کرده‌اند که با توجه به استقبال دانش‌آموزان پیش‌بینی می‌شود این تعداد از مرز ۵۰۰ نفر نیز فراتر رود.

مقدسی افزود: همچنین برای اولین بار این کارگاه‌های آموزشی علاوه بر مدارس و دانشگاه‌ها در مراکز فنی و حرفه‌ای نیز توسط این تیم آموزشی برگزار شد که کارآموزان پس از یادگیری نکات طراحی، تحلیل و ساخت سازه‌های ماکارونی به طراحی و ساخت سازه‌های خود پرداختند که پس از بارگذاری سازه‌ها با نقاط ضعف و قوت سازه خود آشنا شدند.

وی ادامه داد: علاقمندان می‌توانند از طریق ارتباط با دبیرخانه و شرکت در کارگاه‌های آموزشی از هم اکنون خود را برای این رقابت علمی آماده کنند.