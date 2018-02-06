دبیر علمی مسابقات سازههای ماکارونی و بتن دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: تا کنون ۴۰ تیم دانش آموزی و ۲۰ تیم دانشجویی در پنجمین دوره مسابقات سازه های ماکارونی و اولین دوره مسابقات بتن دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر شرکت کردهاند.
نرگس مقدسی افزود: این مسابقات روز پنجم اسفند به مناسبت بزرگداشت روز مهندس به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر و به همت انجمن علمی و دانشجویی این مرکز برگزار می شود و استانهای همجوار بوشهر نیز میتوانند دراین مسابقات شرکت کنند که تاکنون تیم هایی از استانهای فارس، هرمزگان، خوزستان ثبتنام کردهاند و تا پایان بهمن ماه مهلت ثبت نام میشوند.
وی گفت: این مسابقات در گرایش بتن سبک و گرایش سازههای ماکارونی راندمان ۴۵ سانتیمتری ویژه دانشجویان و دانش آموزان و گرایش ۴۵ سانتیمتری سنگین ویژه دانشجویان برگزار می شود.
دبیر علمی مسابقات سازههای ماکارونی و بتن افزود: برای برندگان این مسابقات بیش از ۶۰ میلیون ریال جایزه در نظر گرفته شده است و علاقمندان میتوانند برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت مراجعه کنند.
وی همچنین درخصوص اقدامات آموزشی که در راستای آشنایی دانشآموزان با این مسابقات علمی انجام شده است گفت: در راستای پنجمین دوره مسابقات منطقه ای سازه های ماکارونی و بتن دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر، تیم آموزش سازههای ماکارونی این دانشگاه با حضور در مدارس استان بوشهر به بیان اصول طراحی و ساخت سازه های ماکارونی میپردازند.
دبیر علمی مسابقات سازههای ماکارونی و بتن دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر گفت: در این کارگاهها که از اواسط آبان شروع شده و تا به امروز ادامه دارد بیش از ۳۰۰ دانش آموز شرکت کردهاند که با توجه به استقبال دانشآموزان پیشبینی میشود این تعداد از مرز ۵۰۰ نفر نیز فراتر رود.
مقدسی افزود: همچنین برای اولین بار این کارگاههای آموزشی علاوه بر مدارس و دانشگاهها در مراکز فنی و حرفهای نیز توسط این تیم آموزشی برگزار شد که کارآموزان پس از یادگیری نکات طراحی، تحلیل و ساخت سازههای ماکارونی به طراحی و ساخت سازههای خود پرداختند که پس از بارگذاری سازهها با نقاط ضعف و قوت سازه خود آشنا شدند.
وی ادامه داد: علاقمندان میتوانند از طریق ارتباط با دبیرخانه و شرکت در کارگاههای آموزشی از هم اکنون خود را برای این رقابت علمی آماده کنند.
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